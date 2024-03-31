《黑袍糾察隊：V世代》男主角Chance Perdomo車禍喪生　終年27歲

超級英雄劇《黑袍糾察隊》（The Boys）外傳《黑袍糾察隊：V世代》（The Boys: Gen V）英國男星Chance Perdomo昨日（30日）傳出駕駛電單車時車禍喪生，終年27歲。發言人指意外中沒有其他人受傷，未有公開時間與地點等詳情，但估計是於紐約發生。

Chance於上年9月播出的《V世代》首季飾演男主角Andre Anderson，是控制磁力的超能力者。《V世代》第2季原定4月8日於加拿大多倫多開拍，昨日本來是演員劇本圍讀的日子。第2季因Chance突然離世，無限期暫停製作，編劇有可能要重寫所有劇本，或者重新選角。《V世代》監製發出聲明表示：「我們無法接受這宗消息。對於認識他與跟他一起合作的我們來說，Chance一直都和藹可親與微笑滿面，充滿熱誠，是個才華橫溢的演員，而且勝過一切的是，他是個非常善良與可愛的人。以過去式去寫他也完全說不通。我們為Chance家人感到難過，亦為失去朋友與同事哀悼。今晚請擁抱你們所愛的人。」

Chance於洛杉磯出生，其後搬到英國成長。他拍攝《V世代》前，曾主演超自然恐怖劇《莎賓娜的驚慄奇遇》（Chilling Adventures of Sabrina）。