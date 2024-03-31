KCON香港站：Highlight打頭陣　aespa掀高潮

大型韓流騷《KCON HONG KONG 2024》昨日（30日）起一連兩日在香港亞洲國際博覽館舉行，首晚由人氣女團aespa成員NingNing及男團BOYNEXTDOOR成員JAEHYUN擔任主持。

今年迎來出道15周年的男團Highlight打頭陣唱出經典歌曲《Shock》，炒熱現場氣氛。接着當紅男團Seventeen的同門師弟TWS唱出最近Hit爆的出道曲《plot twist》，成員逐一用英文跟觀眾打招呼，中國籍成員HANJIN指因為今次是第一次來港，心情特別緊張。

而BOYNEXTDOOR除了演唱《One and Only》之外，又演繹同門師兄、天團防彈少年團的歌曲《Dope》，令粉絲十分驚喜。初次來港的他們用廣東話接力說：「大家好，好開心見到大家，好掛住你哋！鍾唔鍾意我哋嘅表演呀？尖叫聲！多謝大家咁歡迎我哋！」

昨日剛好出道一周年的xikers，選擇在《KCON》上與粉絲一起度過，成員表示見到香港粉絲很開心，品嘗了香港美食，欣賞了香港美景，承諾會經常來港。至於崔叡娜就一口氣獻唱人氣歌曲《Good Morning》及《Smiley》，展現可愛、甜美一面。威神V帶來勁歌熱舞《Love, Talk》及《Poppin' Love》等，令現場氣氛高漲，由中國成員及泰國人組成他們又大晒中文，澳門出世的Hendery用廣東話說：「大家玩得開唔開心呀？可以喺香港見到大家非常開心！」揚揚則用廣東話說：「我好掛住你哋！」

接着aespa出場演唱人氣歌曲《Drama》和《Trick or Trick》，又與在早上比賽勝出的約50名粉絲在「DREAM STAGE」環節上同台演繹熱爆歌曲《Next Level》。而Highlight最後再出場唱出《Plz Don't Be Sad》及《Beautiful Night》等名作，為演唱會劃上完美句號。