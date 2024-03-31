【營事檔案】章魚薯仔沙律

天氣炎熱，有時都沒有胃口或者不欲再選擇一些湯粉麵，沙律菜飽肚感又比較低，而且不要少看沙律醬的熱量，隨時食沙律比起一頓正餐更高熱量及脂肪量。而今次的沙律則運用了芥末籽醬及檸檬汁，不但不油膩反而十分清爽。

蛋白質不止肉類

章魚是一種富含優質蛋白質的海鮮，對於身體的生長、修復組織和維持肌肉健康非常重要。此外，章魚也含有豐富的維他命B12和礦物質，如鈣、鐵和鋅。當然，如果你是對海鮮敏感或過敏的人士則應避免食用章魚。除了沙律以外，烤章魚、章魚意大利粉或海鮮炒麵等都是章魚的常見食法。

薯仔有益不要炸

薯仔中是一種良好的能量來源，它不但只富含碳水化合物，可以提供身體所需的燃料或能量。薯仔更含有膳食纖維，有助於消化系統健康、延緩飽腹感和控制血糖，是除了進食水果蔬菜以外，攝取膳食纖維的好來源。常見的炸薯條、炸薯角等，由於經過油炸的過程，進食炸物所攝取的油分隨時比起薯仔的營養價值更高。簡單以焗爐處理的焗薯、蒸或烚都是烹煮薯仔的建議方法，不但美味又健康。

章魚薯仔沙律

材料：

章魚 250克

薯仔 2個

西蘭花 1棵

調味料：

檸檬汁 2湯匙

芥末籽醬 2湯匙

鹽 適量

黑胡椒 適量

做法：

1) 薯仔洗淨切粒，蒸熟放涼備用

2) 章魚及西蘭花切粒，焯熟放涼備用

3) 所有調味料混合後加入章魚、薯仔及西蘭花，拌勻，完成

胡嘉琪(Kayla) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，英國諾桑比亞大學食品及營養科學理學士。擅長根據每個人的生活習慣，設計簡單而且多元化的餐單。