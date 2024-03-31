韓媒秒刪「韓韶禧向柳俊烈道歉」報道　疑另有內情

韓國「最美小三」韓韶禧於本月中被爆與「醜帥」男星柳俊烈在夏威夷密會後，雙方火速認愛，但因男方舊愛惠利一句「很有趣」而惹起軒然大波，韓韶禧因陷入「換乘戀愛」爭議，慘成眾矢之的，戀情亦見光死，雙方認愛短短兩周，昨日（30日）各自透過事務所承認分手。之後更有韓媒上載「韓韶禧向柳俊烈道歉」的報道，但隨即被刪除。

韓媒《wikitree》發布一篇「韓韶禧：好像傷害了柳俊烈，對不起」的報道，內容指事務所高層透露韓韶禧看到分手報道曝光後，男方備受網民抨擊，感到很自責，已向柳俊烈道歉，她沒想到個人行為會掀起如此大的風波，承諾不會再輕舉妄動。不過，報道公開後即被秒刪，不少網民認為是假消息，因該媒體過往曾發布多宗假新聞，曾造謠EXO成員世勛有一名圈外女友，更指女方秘密懷孕，最終證實造謠，遭受各界抨擊。

分手報道公開後，韓韶禧的粉絲在其社交平台留言說：「如果你跟一個只懂沉默的迴避型男人交往，只會受傷害，所以你做出正確的選擇。」韓韶禧亦有回應：「說時間會證明一切，但我總得做點甚麼，我的粉絲太珍貴，我不能保持沉默。」目前該留言已被刪除。

此外，有網民發現韓韶禧在「分訊」曝光後，曾上載一張妮歌潔曼（Nicole Kidman）與前夫湯浩魯斯（Tom Cruise）離婚後，展露一臉解脫笑容的照片，似在慶祝回復單身，但惹起網民熱議後，她已刪除相關貼圖。