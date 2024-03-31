林雅詩「放負」為抒發情緒　飽受情傷：係咪畀人詛咒

藝人林雅詩早前突然於短視頻平台上載短片，疑危站高樓，並表示「好X唔開心」，令人擔心。而昨晚（30日）她接受好友直播訪問，可見她精神不俗，主持人提及她於社交平台發布的貼文大多是不愉快的事，她自嘲：「我係個麻煩友，係有少少情緒病，少少事都會情緒唔好，有時網上甫啲嘢令人誤會咗，我其實只係想自己抒發吓！」她坦言不開心時會收埋自己，不會跟別人傾訴，試過躲在廁所數小時：「我諗通之後會喺社交平台抒發，咁就搞出好大件事，有啲唔好新聞報道出來。」

她承認自己向來以感情行先，個人較為情緒化，講到抑鬱問題，她說：「我生完小朋友已有產後抑鬱，係我媽咪發現，佢叫我睇醫生，慢慢演變到依家咁，經歷離婚、感情、工作、輿論上壓力，我朋友叫我唔好睇網上言論，但我會睇，由唔舒服睇到若無其事。我有時諗我係咪畀人詛咒，一生嘅感情經歷唔係咁好。」

至於有網民建議她開直播分享情緒問題，她則笑稱自己都未搞掂，主持人謂可以找個靚仔心理醫生跟她一齊開直播，她反問：「可唔可以搵個女人，我要女人先講到，我覺得女人會明白啲，我係好傳統，我睇婦科、揼骨按腳同紋身都要指定搵女人。」講到近況，林雅詩透露數月前由英國返港，已安頓好兒子，工作上除了演藝工作外，也會從事策劃工作。