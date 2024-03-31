本日日本：超好玩展覽　粉紅兔兔．P助走進世界名畫

日本插畫兼漫畫家卡娜赫拉（カナヘイ）為紀念出道20周年，於不同地區舉行展覽，即日起至4月15日於東京銀座三越正舉行「卡娜赫拉的小動物 荒唐世界博物館@銀座三越」，當中有很多特別的作品，粉絲們不要錯過！一到會場就見到頭戴畫家帽的粉紅兔兔和P助衝出畫框熱情迎接大家，場內主要分為三個室，在畫室內可見到他們藏身於名畫如《蒙娜麗莎的微笑》、《戴珍珠耳環的少女》等，十分有趣。而收藏室則集結多款世界寶物，亦可見到小動物們的身影，充滿喜感，例如巨大法老王及兵馬俑等造型的兔兔與P助。欣賞完世界各國作品，之後的神籤神社房讓你到日本神社祈福，參觀者可在神社內求籤，把籤文的圖畫帶回家留念。館內除了全部區域都可以拍照，參觀者也可用手機體驗AR互動，樂趣倍增。參觀完當然要狂掃會場限定的周邊商品，有公仔、環保購物袋、抱枕、T-shirt等，每一款都充滿療愈感。凡消費購買3,300日圓（約HK$172）或以上，有機會得到期間限定貼紙。（每人每日限定一張，限定2,500名，送完即止）票價：成人1,000日圓（約HK$52）、學生800日圓（約HK$42）。