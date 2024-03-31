吳業坤病倒與愛犬相依為命　搵MV女主角要太太過目

歌手吳業坤今日（31日）到商場為相隔五年再推新專輯《ただいま》舉行粉絲簽名見面會。活動上，他和粉絲大玩遊戲，並即席獻唱，粉絲更親自準備了蛋糕祝賀吳業坤新專輯獲好成績。

他透露在參與麥明詩婚禮過後便病倒了，猜測是婚禮當日人數眾多，不小心感染到病毒，早前更發冷發熱，笑言生病期間太太不在家，只能和狗狗相依為命：「我每日落床嘅動力就係要照顧隻狗。（太太擔心？）擔心都冇用，佢唔喺香港。」現已康復的吳業坤呼籲大眾注重身體健康。

他又言非常開心今次能夠出實體碟，笑言距離上次出碟已經是2019年的《小句號》，所以頗有感觸，稱接下來更會到日本拍新曲MV，更會順便慶祝四月中的生日，寓工作於娛樂。不過他指太太今次不會同行亦不會在新歌MV中出鏡，所以他會先在香港和太太慶祝生日後再出發到日本。他透露今次會到日本高松進行拍攝，希望能夠拍出大家平時比較少見的風景。

講到物飾MV女主角，他指還未確定人選，需要太太幫忙檢查品質，指想找日本妹妹擔任女主角：「想搵日系小小，因為嚟緊都想走J-Pop路線，所以都想搵番個啱Feel嘅。」又指MV中不會和女性有親密接觸，問到會否騷肌？他說：「唔會啦，冇着數，自己又辛苦，同埋大家都知我有少少肌肉，已經冇驚喜。」談到為太太作曲，他就指曾經作過一首歌，但沒有經太太同意，拿了這首歌做節目《好掛住日本》主題曲，問到會否作做多一首？他笑言太開心寫不出，要在比較傷心和情緒化的時候才能較容易寫出歌。