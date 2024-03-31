鮮娛糧｜粉絲打卡動手？羅子溢被突襲捏臉

現年39歲的TVB小生羅子溢，早前在熱播劇集《婚後事》中，飾演溫文儒雅的博士兼作家潘善仁，即使沒有大晒他的肌肉，只憑他文質彬彬的五官與憂戚的眼神，已經迷倒不少女粉絲。

早前他與《婚後事》眾演員，一起出席公開宣傳活動，羅子溢也非常友善，對粉絲合照要求都是來者不拒；但不知他是否太沒戒心，有位女粉絲竟突然向他「出手」捏他的臉，更肉緊地捏出兩個酒窩，幸好子溢也非常冷靜，有強裝鎮定地配合，輕輕化解了突兀和尷尬。

但事後不少網民也大罵，那位粉絲太沒禮貌，想碰別人應先向對方問準，若是友善的子溢，相信也未必拒絕。總之希望今次「出手」，沒嚇怕了他，令他往後怕了合照就慘了。

大家都應該記得藝人洪天明，娶了位港姐靚老婆周家蔚，現年40歲的她是2006年香港小姐亞冠，雖然她已淡出娛樂圈；但她近年仍積極發展內地社交平台市場，除了經常有分享生活點滴，也常拍片教大家煲湯，注意食療健康，但因為她經常講普通話，故備受網友攻擊；不過她也不甘示弱，曾有拍片反擊，表示自己懂多種語言，話自己背靠祖國，面向國際。

可能因此她近日就拍了段片，教大家講英文，片中的她以友人的香蕉「Banana」一詞，示範正確日常英語對答，可見她英文果然了得，而且口音也十分動聽，證明她真有「國際化」一面，她狂說普通話，相信只為吃飯拼生活，大家多多體諒吧。