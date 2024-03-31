ZEROBASEONE首襲港　型爆亮相KCON紅地氈

大型韓流騷《KCON HONG KONG 2024》今日（31日）在亞洲國際博覽館舉行第二日的演出，參與今晚演出的ZEROBASEONE（ZB1）、ATEEZ、DAY6、JO1、SISTAR19及VIVIZ等在傍晚現身紅地氈跟在場過千粉絲打招呼，首度來港、選秀節目《BOYS PLANET》出身的限定男團ZEROBASEONE（ZB1）出場後先介紹最近推出的首張日本單曲《YURA YURA》，又透露今晚除了演繹新舊歌曲之外，亦會有特別演出，希望大家多多期待。

而3月23日和4月3日是ATEEZ成員潤浩和星化的生日，成員特別跟現場粉絲為他們慶祝生日，而SISTAR19成員孝琳曾以個人身份參加《KCON》，她對能跟寶拉合體演出表示高興。

而JO1與孝琳等今午率先現身展覽跟粉絲近距離見面，JO1除了唱出他們的歌曲《Tiger》之外，又演繹當紅男團Seventeen的熱爆歌曲《Super》和跳天團防彈少年團成員Jungkook的《Seven》,令粉絲十分驚喜。

至於孝琳以紅色透視裝襯黑色短打玩「下衣失蹤」，大晒靚股和美腿，她一連唱出《Chemistry》及《Say My Name》等多首歌曲，她指今次能近距離見到粉絲，覺得氣氛特別熱烈，將於4月5日在香港舉行個唱的她又表示：「今天大家不用覺得可惜，因為我正在準備更多不同的演出，大家到時記得來支持我！」至於有份參與今晚演出的人氣男團ZEROBASEONE今次首度襲港，並型爆亮相今日（31日）下午舉行的KCON紅地氈。