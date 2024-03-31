Q6 e-tron新平台　新電子架構

奧迪（Audi）全新Q6 e-tron日前發表，這次由車載的先進技術到內部的設計理念，都是在該品牌電動車型上首次出現，為車迷帶來新驚喜。建基於與保時捷共同開發的Premium Platform Electric（PPE）平台，屬該品牌首款採用此平台的量產車型。更車載全新E3 1.2電子架構，堪稱廠方迄今為止運算能力最強大的電子架構，在電動性能、續航力、充電、駕駛動態等方面都更上一層。構成底盤的大部分系統和組件亦是新開發，其中新前軸設計，控制臂位設於懸掛臂的前方，並起用新開發的組件等，轉向更靈活。亦有鑑於前後軸上的電馬達尺寸不同，採用了後輪比前輪更闊的設計，藉以補充後向偏向的扭力分配，確保更出色的抓地力和駕駛動力學。

率先發表的是Q6 e-tron 及SQ6 e-tron 兩款quattro全輪驅動車型。前者最大功率輸出285 kW（約282hp） ，後者配合Overboost功能則有380kW（約510hp），完成0-100km/h加速分別只需5.9秒及4.3秒。搭載新開發的100kWh鋰離子電池，最大續航力分別可達625km及598km（WLTP）。 得益於800V高電壓系統，支援高達270kW直流快速充電，只需10分鐘即可補充255km的續航里程，由10%充至80%亦只需約21分鐘。更值得留意是，車上首次實現並聯充電，可以最高135kW的功率同時充電。