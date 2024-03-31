追女但名花有主！洪助昇硬住頭皮任性一次

有份參演ViuTV 投資真人騷劇集《飛黃騰達》的洪助昇（Aiden）又重回歌手崗位，相隔 1年將再推出本年度首支派台歌《你不是我的岸》，而遲遲未有新音樂作品，全因電影工作太忙：「去年拍咗兩部電影，變相花咗好多時間喺戲劇上面，又花咗半年時間拍劇，再入錄音室，發現自己好知真想呈現乜嘢，狀態同以前唔同，同監製徐浩合作過5次，但呢次我好直接同佢講自己故事，同點演繹呢首歌囉，唔會再咁淆底，想畀歌迷睇到我係全新嘅Aiden。」

他又指新歌全是自身經歷，幾年前曾對一位圈外異性有感覺，在不理朋友勸阻下展開追求：「我之前好理性，但嗰次就想感性吓，認識咗個女仔想表白時，對方已經同另一個男仔一齊，我就係想分享第一次咁感性嘅時間就衰咗，雖然我都有諗點解唔聽朋友話嗰個女仔志在收兵，但我又冇做人『伙食兵』嗰啲傻仔，年輕都要任性一吓。」

他又感激英皇公司厚待，請得參演ViuTV真人秀《學神出沒注意》的李賢（Leanne ）及KOL陳映影(Santis)客串，一次過享受「起雙飛」。有指兩位MV女主角屬「爆乳族」，Aiden卻大嘆冇艷福：「佢哋喺MV度啲衫好保守，冇性感演出，最多都係點吓嘴。」但其助手即更正最親密只是錫面，他再說：「我唔記得咗啦。」不過他仍心存感激有代替品幫他捱凍，原來他之前拍MV時，不是浸冰水就是在攝氏12度低溫下落海 ，所以他開心謂：「公司請咗條金魚返番嚟，由佢演繹落水嘅戲份，到時個MV出街，我會特別鳴謝番條金魚。」

場地提供：Two Two