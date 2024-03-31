許冠傑開騷向黃霑李小龍致敬　許冠文報名《中年好聲音》被嫌老　

一共3場許冠傑（Sam）紅館演唱會昨日（30日）開鑼，全場爆滿，圈中好友包括陳淑芬、小美、顧紀筠、葉童、 陳國熹、劉家豪、譚耀文等捧場。Sam連同兒子許懷欣（Ryan）、許懷谷（Scott）及徒弟兼契仔林宏龍 （Justin）齊自從升降台登場，並以演唱會主題曲《最緊要好玩》為個唱揭開序幕，緊接獻唱歌經典《最住拍檔》和《賣身契》。

3首快歌後，他開心說：「嘩，今晚好熱鬧呀，畀啲反應嚟聽吓先！」又問觀眾：「有邊啲朋友上年有嚟睇我演唱會？今晚我哋口號係最緊要好玩，所以今晚有排玩，不過都要睇大家玩唔玩得，上年萬人大合唱嗰個畫面一直喺我腦海入面。」接着介紹下一首歌時，指他可能因年紀漸大，最近開始欣賞古典音樂，尤其是俄羅斯音樂大師柴可夫斯基的代表作《第一號鋼琴協奏曲》。

Sam之後換上另一套由香港著名時裝造型師陳華國設計的服裝，和「香港兒童合唱團」的100位小朋友合唱。在致敬環節開始前，舞台上大螢幕播出黃霑談及創作《滄海一聲笑》的歷程，以及和Sam在錄音室時的趣事，再向另一位偶像李小龍致敬。播放昔日《雙星報喜》的經典片段，其兄長許冠文（Michael）登場，並說：「我有一個歌星夢，其實好想做歌手。點知打算去報名參加《中年好聲音》時，卻被嫌棄我年紀大，聯合國對中年的定義，只到70歲，所以我只可以參加《老年好聲音》。」

Michael又提到在《雙星報喜》播放最後一集時，Sam曾擔心節目播畢後，觀眾會否仍喜歡他唱歌，而Sam選唱《時光倒流》，是向現在及過世的愛犬憑歌寄意表達愛意。到嘉賓環節，Sam以人稱「小龍女」的龍婷出場，和Sam合唱了《心裡日記》後，她表示去年只是觀眾，想不到今年可以站在台上做嘉賓。