黃智雯餅印家姐曝光　原來好猛料…

前無綫花旦黃智雯於2007年參選港姐入行，上年宣布離巢，正式加盟新公司，成為朱茵與蔡少芬的同門師妹，而她主演的劇集《再見•枕邊人》亦已於日前大結局，她表示準備好迎接新挑戰，現時工作上希望貴精不貴多，時間表由以往排得密密麻麻，到現在學習、適應放慢一點腳步。

黃智雯自小於單親家庭長大，與媽媽及家姐同住，她畢業於香港演藝學院畢業舞蹈及戲劇系，入行前做過3年空姐，入行初時，大多演閒角收入微薄，不過她堅持靠自己，沒有要求家人接濟，自己兼職教琴和教跳舞維持生計，入行17年來默默耕耘，慶幸獲得家人無條件支持。 不過原來她的家姐好猛料，是前補習名師Cathy Wong，兩姊妹十足餅印一樣，Cathy曾於無綫收費兒童台節目《補習升Level》和《極速拼寫講》做女主持教英文，有指Cathy現與老公開英語補習社，並擔任導師。

另外，《再》雖然現已播畢，她劇中與羅天宇是一對，之前為配合谷劇，他們於社交網拍片宣傳，片中黃智雯與羅天宇大玩浪漫壁咚，怎料羅天宇粗暴地推向她的頭，將她整個人推開，場面搞笑，但有網民就錯重點，表示黃智雯衣着打扮飄孕味，還問上年與圈外有米老公結婚的她，是否有好消息要宣布？