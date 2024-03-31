「椅」夢醉人 再坐一會

男女有綺夢好正常，但「椅」夢又係咩嚟？唔係玩食字咁簡單，而係情色世界中，確係有唔少話題同椅（Chair）有關，不妨搵個地方坐低慢慢睇。

Rocking Chair 另有意思

因乜解究張椅會搖來搖去？除咗張椅本身係搖搖椅之外，座上客坐唔定都係一個原因，於是搖搖椅嘅英文「Rocking Chair」變咗情色俚語，隱含曳曳嘅意思！講開喺椅上曳曳，坊間有唔少專為方便曳曳設計嘅情趣椅子，最出名嘅一張叫「Seat Of Love」，其歷史可追溯至1890年，由法國設計師Monsieur Louis Soubrier為之後成為英格蘭國王嘅Albert Edward打造。據聞，呢位身形肥胖嘅帝王，好鍾意到巴黎妓院Le Chabanais尋歡，為咗方便佢同妓女曳曳，所以特製咗呢張座椅。由於座椅嘅Size有番咁上下大，玩一王二后都冇問題。

Chair 易玩又夠激

性愛體位唔止花式多，有啲招式睇落好似好簡單，卻妙趣無窮，其中一招就係「Chair」。首先，男方坐喺床上，雙腿夾埋，雙手向後撐，畀女方倚坐喺自己嘅大腿上，然後將兵器對準蜜洞，就可以進行活塞運動。性學家話，呢個騎乘動作貌似冇乜特別，查實易玩之餘，女方較易借力，加埋雙腿夾埋，令蜜洞更緊緻，絕對可為曳曳過程帶嚟更強烈嘅快感。

《Hairy Twatter》惡搞之作

齋睇封面設計，呢套由Dream Zone Entertainment喺2012年推出嘅《Hairy Twatter》，好明顯係一套惡搞人氣電影哈利波特嘅四仔作，但同椅子有乜嘢關係？原來當年呢套作品喺日本發行時，以《Hairy Twatter與淫蕩椅子》命名，理由係片中嘅鹹濕仔哈利經常同女伴喺椅上曳曳。影片由Jordan Septo執導，搵嚟Jessie Andrews、Nora Sky、Sammy Grand等青春脫星參演，最大賣點在於情節好有喜劇感，仲玩埋角色大兜亂，好似Nora Sky會扮演女版馬份，仲會同哈利發生超友誼關係呢！

同場加映：《高質好色椅子 2》

「好色椅子」係日本風俗業嘅名物，呢張「凹」字形櫈仔有咩咁好玩，相信好色之士都會略知一二，而由AROMA企劃喺2018年推出嘅《高質好色椅子2》，可以話係同類題材中嘅經典作。可能有AV迷會覺得洗浴題材司空見慣，呢一套有咩咁特別？查實原因好簡單，就係參演嘅女優都係胸前有料之人，包括櫻千奈美、本真友里同埋真木今日子，前兩者有對39H巨乳，後者嘅上圍數字更達39I！被3對巨乳圍攻，相信唔少AV迷都會好羨慕片中嘅男優。