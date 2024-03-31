陳展鵬戰線升級　發力箍林夏薇

陳展鵬與林夏薇主演的無綫劇集《逆天奇案2》明晚（1日）八時半在翡翠台首播，新劇延續上集未了情，展鵬力求與薇薇復合，但中途卻殺出勁敵方力申，有排拗手瓜。

無綫新劇《逆天奇案2》由陳展鵬、林夏薇、方力申、黃智賢、蔣祖曼、馮盈盈、張頴康及劉佩玥等演出，幕後有「金牌總監製」劉家豪、監製陳志江助陣，延續上集故事，令人期待。今次由《逆》劇原班人馬上陣，展鵬除了繼續面對國際罪犯組織的挑戰，感情方面經歷上集醉酒出軌馮盈盈後，今集要努力箍煲，能否打動薇薇仍是未知數，更要與新角色方力申拗手瓜，森Sir能否與阿Wing復合，要先闖過「神探伽利略」小方一關。

罪案國際化

展鵬指新一輯的案件更加國際化，要與國際罪犯交鋒，面臨恐襲挑戰，並緊貼近年發生的大事件，好似網絡騙案、科技罪案等，他說：「新劇受國際罪犯挑戰底線，我哋要憑信念、意志、士氣去頂住，逆天破案。」他為劇集獻唱插曲《後悔萬年》，認真應景！對於大家最關心的「逆天CP」能否復合，他賣關子笑說：「上集出軌係一個美麗嘅誤會，究竟薇薇會唔會原諒、接受番我，我哋可唔可以喺埋一齊，大家就要捧場喇！」

被網民封為「國民女友」的林夏薇，新一輯角色會有所轉變，受情傷後辭職轉換工作崗位，帶來新鮮感。她表示未開播已收到大批網民留言，詢問阿Wing與森Sir的關係，她說：「好開心過咗咁耐觀眾仲記得，今次再同展鵬合作更加有默契，仲有小方加入，多咗一層關係。」

至於介入「逆天CP」的方力申扮演天才生物學家，角色令人覺得有日劇《神探伽利略》味道，劇中他協助破解奇案，原本為人冷漠的他，被善解人意的薇薇融化，演變成三角關係。

劉佩玥離奇「復活」 張頴康大反撲

張頴康與劉佩玥上集飾演大反派「殺虎夫妻」相當搶鏡，結局一個「腦殘」、一個慘死，但兩人的復仇故事仍未完結。過量吸毒令頴康腦部終身受損，被判處無期徒刑，看似要在精神病院度過餘生，但仇恨令他的殺傷力更大，在新一輯以更恐怖的大反派現身反撲！至於劉佩玥上集扮演的「尤麗」已經死去，今集會以新姿態「復活」，連頴康亦誤會她是過世妻子。究竟劉佩玥會以甚麼形式現身？總監製劉家豪笑說：「總之唔係孖生姊妹啦！」

馮盈盈上集因醉酒與陳展鵬發生關係而拆散「逆天CP」，被網民大罵「國民妖精」，今集她得到洗底機會，離開香港改邪歸正，在外地遇上真命天子、天才電腦專家高鈞賢，發展新戀情。

炎明熹本色演出 遇恐襲

《逆2》還有炎明熹、馬國明、孫耀威、尹光、李龍基及前麗的小生劉緯民亮相，為觀眾帶來驚喜！當中炎明熹獲總監製劉家豪錫住，度身訂造演回「老本行」歌手角色，劇中拍攝音樂特輯期間遇上恐襲，慌忙逃跑，她更為劇集唱片尾歌。劇集又「神預言」李龍基背後擁有不少物業，認真巧合；而劉緯民相隔30年再拍劇，與陳展鵬演父子。

馬國明與孫耀威則負責派「彩蛋」，馬國明化身劇集《法言人》中的「金師爺」現身，回饋展鵬在《法》劇以「的士陳」快閃贈興；孫耀威則演醫生，為張頴康的「腦殘」狀況一錘定音。