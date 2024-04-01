澳洲騷「縮水」轉場！楊千嬅歌迷怒吼回水

天后楊千嬅去年中展開世界巡迴演唱會，反應不俗，不少場次爆滿，惟後日在澳洲悉尼的場次，主辦方於開騷前一個月突然由大場轉細場，座位較原本減少約七成，已購票的歌迷被重新分配座位，怨聲載道！當中有人由中間偏側變成坐「天台位」，紛紛投訴要求回水，未知會否引發退票潮！

忙於舉行世界巡迴演唱會的楊千嬅，上周為無綫歌唱真人騷《中年好聲音2登峯之戰》擔任評判，有網民指其唱功不及七位參賽者而惹爭議，又狠批她的評語虛而無實，但千嬅懶理負評，完場時快閃離場，至比賽翌日才在社交網發表感受。

日前千嬅收拾心情出發到澳洲及新西蘭繼續舉行世巡，她先到新西蘭奧克蘭開騷，緊接是今日的澳洲墨爾本場次及後日的悉尼場次，不過悉尼場還未等及開騷已引發風波，皆因該場演出原定於ICC Sydney（悉尼國際會議中心）的Aware Super Theatre舉行，惟主辦方上月初突然發出通知，表示場地將移師至同一中心內的另一場館Darling Harbour Theatre，文中更預告所有門票將依照票價重新安排座位，又指是次轉換場地，是為歌迷提供一個近距離又親密的演出。

營造「爆滿」效果

由於主辦方突然轉場，殺一眾粉絲措手不及，他們紛紛在網上炮轟，其中有鐵粉表示於門票開賣當日火速搶飛，以298澳元（約1,520港元）買下正中間位置的門票，沒料現時卻被安排坐側邊位，直指現時位置距離舞台不遠亦不近，但個人感覺並不良好，更指如果早料到是如此結果，倒不如買98澳元（約500港元）的門票就罷，認為由原本有9,000個座位的場館，一下子轉至僅容納2,500人的細場，相信與演出於周三閒日舉行而影響銷情有關，主辦方在苦無辦法下才作出「轉場」的決定。昨日（31日）見網站資料顯示，轉換場地後僅餘數個傷殘人士的單丁位置可供售賣，其他位置已「爆滿」售罄。

近日有不少粉絲自認「受害者」，紛紛發文吐苦水：「我跟你一樣，變成了很偏的一個角落，我是198（澳元）的票，本來不算偏，但現場真的側邊位」、「我400的票換到最側面」、「從中間側邊被換到了天台最後一排，這個場地換得真的迷，最後一排也不合理吧！」一眾粉絲認為現時被不合理換座位，亦沒有其他解決方法，準備申請退票。