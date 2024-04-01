星玄｜肖雞范冰冰懶理弟弟粉絲留負評　以18字回應成熱話

今日係4月1日農曆二月廿三，最旺生肖係雞，有利求財，機會唔等人 要好好把握。肖雞嘅范冰冰自從復出之後，多次現身各大時裝周，跟手仲出席國際電影節，繼韓國電影《綠夜》之後，佢再戰荷里活電影，同有「荷里活最強爸爸」之稱嘅里安納遜合作拍攝《極地冰劫2》，機會唔等人，冰冰要好好把握呀。

早前冰冰接受訪問時，提到有不少人因為無法直接幫她，從而改為幫助同是明星的弟弟范丞丞：「我的演藝圈人緣蠻好的，其實大家都想幫我，但有些能力有限或者受限，他們會覺得『沒事，幫不了范冰冰，可以幫她弟弟范丞丞』」此言亦引來范丞丞粉絲不滿，變相認定范丞丞「靠家姐」，抹殺其努力。事隔多日，冰冰則以「格局打開，有時候這個世界瘋一點也沒關系」，帖文一出即成熱話，不少網民看到後均留言表示：「能不能當我親姐啊，姐姐」、「冰冰為何你不是我的親姐？」

今日幸運星係獅子座，愛情吉日，單身者宜趁機向心儀對象示愛。內地人氣男星王凱早年同譚松韻合拍劇集《向風而行》而傳出緋聞，雖然兩個人從來冇公開認愛，但就曾經畀人發現，佢哋用過同一款手機架，又有網友影到佢哋一齊現身機場，疑似戀情曝光。王凱今日係你嘅愛情吉日，有心儀對象就要鼓起勇氣示愛，不過成功之後記得要同大家講呀。