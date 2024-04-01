【是日通勝】

農曆二月廿三

甲辰年 丁卯月 乙未日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上9時至11時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、會友、出行

忌：動土、栽種、成服

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：29、47、36

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：財運呈上升之勢，趁機做理財計劃有着數。

金牛座：財運急升，今天多接觸綠色，可旺上加旺。

雙子座：勿輕視生活上的小阻滯，不妨向友人求助。

巨蟹座：工作表現獲讚許，宜保持謙遜，繼續努力。

獅子座：愛情吉日，單身者宜趁機向心儀目標示愛！

處女座：各方面運勢皆下跌，保持低調可避免惹禍。

天秤座：財運差，要戒掉不理性消費，貪心易中伏。

天蠍座：花錢買件禮物送給另一半，對方會很感動！

人馬座：求財忌不擇手段，勿讓自己變得財迷心竅。

山羊座：迎來倒霉一天，頭頭碰着黑，信心受打擊！

水瓶座：愛情運上升，透過小事已能促進感情關係。

雙魚座：心情差，花錢買開心難治本，要適可而止。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）雞 財運佳

（跌）牛 是非多

鼠：好運降臨，工作順利，目標有望實現。

牛：是日沖煞，易惹是非，謹記以和為貴。

虎：做事快靚正，理財策略可以進取一點。

兔：獲貴人賞識，事業發展不難取得進步。

龍：逢害之日，少管閒事，遠離是非之地。

蛇：腦筋轉數快，有利學習，易取得佳績。

馬：人際關係好，利商談公事，成功機會大。

羊：易被是非纏擾，不利與人有深度合作。

猴：腳踏實地，做事按部就班，不難成功。

雞：利於求財，機會不等人，要好好把握。

狗：做事忌拖泥帶水，否則有機會出意外。

豬：財運佳，宜努力工作，可望多勞多得。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

清明時節雨紛紛 路上行人欲斷魂

清明為二十四節氣中一個很重要的節氣，標誌着萬木凋零之冬天已過去，風和日麗之春天到來，這時中國大部分地區的氣溫轉暖，萬物萌發，人們覺得格外清新明潔，故稱清明。

說到掃墓的禁忌及禮儀，掃墓當日早上，洗臉前先照鏡看看額頭有沒有烏黑的氣色，如有，表示時運較低，可改日掃墓，若一定去，但凡去完墓地，離開後回家前，要將身體跨過燒着的火盆，把不好的東西化掉。看到附近墓碑上刻有名字，最好不要刻意讀出來，如周邊見到一些特別的石頭如石卵，切勿拾回家中。

清明掃墓又稱踏青，古時人們往往會折幾支柳枝帶回家，插於門楣上，而柳在古人心目中被視為可驅邪之物，並保佑長壽，據《齊民要術》說：「取柳枝着戶上，百鬼不入家。」

清明節當日15時03分踏入甲辰年戊辰月，大利五行缺土人。好好把握這個月份進攻，一般缺土人士在房地產有所發展，而這些人有眼光去選擇樓房，大致上生於新曆2、3月和11、12月需要土，以八字五行用神喜忌查證為準。缺土人士宜多用黃色、啡色。

知命認命，玄學是中華老祖宗的遺產，當時沒有「科學」二字，能夠站到今天，不是迷信。