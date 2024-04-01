郭富城新片撞橋有隱憂　打親情牌變身狗狗谷戲

影帝郭富城在新片中大打親情牌，與小演員多番互動，甚至瞓身演出，不介意變身寵物犬，望為粉絲帶來新驚喜。然而有網民覺得橋段只屬「舊酒新瓶」，擔心他的努力未能在票房成績上再創神話。

郭富城近兩年先後有4部電影在內地上映，不過票房成績僅屬一般。3年前他主演的奇幻溫情電影《來自汪星的你》終獲安排於月中上映，近日團隊開始作密集式宣傳，推出多條預告片「劇透」，不過被指題材橋段與去年吳京及譚松韻主演的《再見，李可樂》異曲同工，故有影迷擔心城城能否憑是次演出成功「收復失地」。

城城在《來》片大打親情牌，飾演意外變成小狗的父親，並以寵物犬身份重回女兒身邊，父女經歷許多磨難坎坷後，意識到原來彼此一直關愛着對方，相信觀眾要帶定紙巾入場！現實中已為人父的他，今次演爸爸駕輕就熟，由多條釋出的預告片可見，他與演其女兒的小演員互動多多，由撐枱腳、飲汽水到氹瞓覺，當中都不期然流露慈父目光，單看畫面已充滿暖意，不難想像他將平日與囡囡的相處投射其中。

方媛晒古典美

另一邊廂，城城老婆方媛近日在社交網分享靚相，一身粉紅色中式打扮的她狀態大勇，網民留言激讚：「古典美和現代美兼具。」但亦有網民指她容貌有變，未知是否P圖過度所致。