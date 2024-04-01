Twins接炎明熹棒做代言　兩派粉絲互片

組合Twins最近有新廣告推出，怎料，連日來炎明熹的粉絲因偶像代言地位疑不保而大表不滿，在網上發表「罷食宣言」，Twins的粉絲即群起反擊！

Twins年初完成共14場紅館演唱會後，人氣再登上另一個高峰，廣告工作長做長有，近日蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）各自在社交網上載最新的本地連鎖快餐店代言預告片，當中阿嬌一改「美女嬌」形象，見她頭髮亂了兼睡眼惺忪，阿Sa則瞓醒都如Set過頭一樣靚，之後再見Twins捲住棉被食早餐，相當有喜感。

不過，Twins疑取代已擔任代言人兩年的炎明熹（Gigi）的位置，引起「Gi炎粉」不滿，紛紛湧入快餐店的社交專頁發洩不滿：「還我Gigi」、「點解要換人，唔會再幫襯啦，冇Gigi唔去」、「希望再會找炎明熹代言，會襯多啲」，但不少Twins的粉絲表示支持新代言人：「有得望住你哋食飯都開心啲」及「換咗人，順眼晒」等，兩派粉絲為了自己的偶像而在網上互寸。

天價邀合作

有網民估計代言人換上新面孔，可能跟合約屆滿有關，另有小道消息指快餐店想攻內地市場，而出道22年的Twins在內地屬頂流級，故花上天價代言費力邀也覺得物有所值。至於Gigi方面，有指她手頭上已斟洽另一個代言，仍然是廣告商的搶手貨，人氣毋庸置疑。

另外，有網民指《中年好聲音2》亞軍譚輝智和顏米羔曾自組「亞洲超齡團」，將陳慧嫻的《歸來吧》歌詞改為「咖喱牛腩飯」，譚輝智的冷面笑匠形象深入民心，必是賣咖喱牛腩飯的「世一代言人」！