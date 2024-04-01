林芊瑩挑戰閨蜜女圑　讚陳楨怡有唱歌潛質

樂壇新人林芊瑩（Irene）推出第一首新歌《Let Go》MV後，對於外界好反應感滿意，直言：「等首歌自然浮動啦，又唔係話佛系，咁首歌都上晒架，好多平台都聽到，反應都幾好，話首歌有震撼感同埋有快感，首歌好型咁，我已好感恩，起碼唔係零反應。」又透露現已籌備第二首較有節奏感的新歌，想走型格路線，或嘗試唱情或K歌，但就未有能力染指作曲，所以還是以唱歌為主。

Irene雖然在英國升學多年，但亦愛香港流行歌手如張敬軒、林家謙及李幸倪（Gin Lee）的歌，她大讚：「佢哋勁喎，我好欣賞林家謙嘅才華同天賦，佢寫嘅歌好有思想空間，好似《一人之境〕，當一個人時就會諗起佢，（但你同張敬軒唔同時代喎？）佢啲歌係我由細聽到大，好細個時，連電話都未可以Download成首歌時已經聽緊；Gin Lee就好鍾意佢嘅風格，啲歌好、唱功叻，睇得出佢係好勤力嘅歌手。」

問到可想唱合唱歌?她就話望嘗試女女合唱。至於可考慮和閨密陳楨怡合作？她直指好友歌唱底子不錯，只是：「之前聽過佢唱歌，我同佢都要練習，但佢略嫌急進，唱歌好反映到性格，佢會問我咁唱啱唔啱，搞到好似背出嚟，我會叫佢諗吓點唱，咁佢都係做到嘅，只係佢未搵到自己嘅唱歌方式啫。」