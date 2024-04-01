4大無效護膚行為　避免保養走歪路

作為精緻的都市麗人，化妝台上怎少得了瓶瓶罐罐的護膚品？你是否經常買了一堆網上熱評如潮、功效明顯的護膚品，但使用下來卻沒有成效，反而還讓皮膚變得敏感？原來新加坡藝人范文芳也曾走過歪路，錯誤的護膚理念和方法反而令皮膚狀態愈變愈差，快來看看她日前分享的4大無效護膚行為吧！

1.頻繁去角質

不少女生為了追求吹彈可破、零毛孔的膚質，而頻繁使用去角質的功效產品，或是清潔力高的泥膜，甚至刷酸希望得到平滑肌膚。但頻繁使用以上的產品反而會損傷皮膚屏障，導致角質層愈來愈薄，不管如何保濕補水，皮膚依然乾燥緊綳；甚至變成敏感肌，皮膚發紅、發燙，護膚品塗上臉感覺火辣辣的。范文芳認為依循皮膚的代謝節奏，每28天進行1次去角質和1次清潔便足夠。

2.每天敷面膜

敷面膜是一種常見的肌膚急救方式，感覺皮膚乾燥，敷一片補水面膜；曬後皮膚發熱，敷一片鎮靜紓緩面膜，都能即時緩解當下的不適。但是范文芳不建議每天面膜，因為這會導致皮膚過度水和，使皮膚的屏障功能受損或是起皮疹。因此她建議面膜一周敷2-3次，時間不要超過15分鐘，並且最好相隔一兩天。另外敷完面膜一定要洗臉，黏稠的精華實際上添加了大量增稠劑，容易導致毛孔堵塞。

3.濫用功效產品

許多人為了加快見效，便會使用功效強、刺激性大的產品，並且十分貪心，既要抗衰老、美白，又要抗炎、保濕，各種功效產品層層堆疊上臉，會讓皮膚營養過剩、沒有喘氣空間，而且許多功效產品成分較刺激，如VC、A醇等均需建立皮膚的耐受力，疊加使用只會適得其反。此外，除了減少疊加不同功效的產品，同一功效的護膚品最多一次不超過兩樣，而且不要只顧著美白、抗衰老，而忽視最基本的保濕。

4.不懂得因人制宜

大家買護膚品通常看中品牌口碑，如果是身邊人或網上KOL推介的產品，自然就會買來試試。但忽略了每個人的年齡、膚質、耐受度各有差異，甲之蜜糖可能是乙之砒霜，因此了解自己皮膚膚質、狀況，才能對症下藥解決問題。另外，大家也沒必要照搬其他人的使用方法，不要認為產品、用量、方法一樣，便得到相同效果，例如油性肌膚不可能像乾性肌膚般厚塗護膚油或面霜，因此大家要學會感受自己的皮膚狀態，調節護膚品的用法和分量。