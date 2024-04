KCON香港站：ZB1與SISTAR19唱舊歌喚起集體回憶

首度移師香港舉行的大型韓流拼盤騷《KCON HONG KONG 2024》昨晚(31日)在亞洲國際博覽館圓滿落幕,第二晚由選秀節目《BOYS PLANET》出身的限定男團ZEROBASEONE(ZB1)的中國籍成員章昊及韓國成員成韓彬擔任主持。

打頭陣的ZB1以出道歌《In Bloom》揭開序幕,男團TEMPEST接着登場唱出《LIGHTHOUSE》及《Vroom Vroom》,日本選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》第一季出身的男團JO1則演唱《Fairytale》及《Venus》。

至於女團VIVIZ除了唱出《Untie》及《BOP BOP!》之外,又與在早上比賽勝出的約50名粉絲同台演繹人氣歌曲《MANIAC》。ZB1之後再登場獻唱《Crush》及《Melting Point》,他們又用廣東話冧粉絲,章昊大講「我愛你」,而Ricky則用廣東話讚自己「靚仔」,十分搞笑,他們隨後演繹同樣是選秀節目出身、已解散男團Wanna One的出道歌《Energetic》,令粉絲十分驚喜!

樂隊DAY6唱出《Welcome to the show》及《Time of Our Life》,又演繹最近翻Hit的歌曲《You Were Beautiful》。相隔多年合體的女團SISTAR19以性感造型登場,除演唱新歌《NO MORE (MA BOY)》之外,又演繹經典歌曲《Loving U》及《Ma Boy》,喚起集體回憶。男團ATEEZ壓軸出場,為粉絲送上《Crazy Form》、《Wave》及《BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)》,為演唱會劃上完美句號。