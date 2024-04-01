張馨月赴泰會王嘉爾　胸貼Cap帽男危坐三人電單車？

藝人林峯同張馨月自2019年結婚後，成日帶埋愛女「格格」Luna放閃，一家三口生活美滿。不過大前日（29日）張馨月就上載大批去泰國布吉狂歡照，被指疑似撇甩老公，飛去搵韓國男團GOT7前成員王嘉爾（Jackson），索爆晒腿join對方個30歲生日大Party，不過就只見佢出鏡，未見老公身影。

今晨（1日）網上又流出佢同一位「Cap帽男」飛車趕睇騷嘅片，「三人行」危坐電單車，又快速穿梭於車輛之間，非常驚險！片中見「Cap帽男」全程背對鏡頭，明顯避忌，但仍不忘反手緊抱女方，着上小背心嘅張馨月就對鏡頭禮貌微笑，仲胸口緊貼男方背脊，動作極為親密！

有眼利網友就發現，原來近日美國樂壇巨星Bruno Mars上周末（30、31日）喺曼谷連開兩場巡迴演唱會，當時有網友已經偶遇到林峯兩公婆，而張馨月「攬仔」片更係網友去Bruno Mars演唱會路，睇住二人因大塞車而轉坐電單車趕睇騷嘅一幕，加上有網友上載場內同林峯嘅合照，Cap帽及白Tee同電單車上嘅「Cap帽男」打扮完全一致，間接確定車上嘅其實就係林峯。