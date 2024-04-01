想慶祝，大部分會搵間好餐廳，好酒好菜享受一晚。餐廳或品牌賀周年，則會推出新品和不同優惠，和客人同樂，大家不妨把握機會，品味全新設計的美食喇！

過半世紀薄餅店

看到老店一間一間關門大吉，有時都覺得唏噓。剛踏入59周年的連鎖薄餅店，近日推出全新菜式，間條薄餅、蒜香牛油蜆雙色意粉和特大朱古力榛子麵包球配奶蓋雪糕咖啡。於即日至5月5日逢星期一至四，堂食客人惠顧任可主菜，可以用HK$59優惠價享用指定美食。店內亦有4款全新特色飲品，包括蜜檸檬蝶豆花特飲、忙果熱情果特飲、芝味意式藍梳打和芝味香橙茶，第二杯有半價優惠。

19周年呈鮮

清新的海鮮一向吸引，連鎖日本料理店因應19周年，以蝦和馬糞海膽作主題推出限定餐目。即日至4月14日會有大分縣大入島蠔、佐賀縣有明蠔、北海道厚岸ガキカキ君蠔或マルえもん蠔等，4月14日至5月19日則有馬糞海膽伴帆立貝、DIY馬糞海膽伴吞拿魚、馬糞海膽三文魚籽迷你壽司飯及炙燒和牛海膽壽司 。因應周年特別推出的會員活動，指定會員消費滿指定金額，可自動參加「19周年会員抽選会」，有機會贏取不同獎賞。會員亦可參加「品味嚐鮮·彩繪蠔殼工作坊」，品嘗生蠔配日本酒、DIY彩繪蠔殼等活動，工作坊結束後，會員和同行友人可贈餐廳禮券。

抵食雞翼

香口惹味的雞翼，一向是人氣小食。中環雞翼專門店因應6周年推出6大尖叫優惠，於即日至4月16日，餐廳預備6隻貼上不同優惠號碼的尖叫雞，客人惠顧任何雞翼放題套餐或雞翼拼盤，即可抽出一隻雞，優惠包括6人同行1人免費、即場全單66折、免費指定口味雞翼6隻，以及堂食、小食或外賣優惠券，最啱和朋友齊齊歎。

和牛燒肉

日式和牛燒肉香濃惹味，北海道燒肉名店的啟德分店為慶祝開業半周年，兩間店會推出2款期間限定的2人套餐，極上未來牛及和牛燒肉套餐內有未來牛稀少部位、A4和牛野原燒、未來牛特上牛肋肉、壺漬未來牛胸腹板、京葱牛舌、五日市豚腩肉和海鮮等，至於特選未來牛燒肉套餐，就有肉眼、上牛肋肉、赤身和牛胸腹板4個不同部位，而且套餐8折優惠，食落更抵。

茶飲變「髮」

芳香醇厚的茶湯，各有不同風味。尖沙咀茶飲店因應1周年，和法國時尚髮飾品牌合作，推出心情髮夾系列，6款以茶作靈感打的葉子形髮夾，鑲嵌5顆閃亮水晶，於即日至5月31日，集齊指定印花或選購定價值餐飲現金禮券便可免費獲贈1個髮夾。同時間，小店亦設計了全新心情套餐，如荔枝玫瑰綠茶配香葱蝦米雞蛋仔、福鼎陳年白茶配杭州桂花雞蛋仔和士多啤梨滇紅燕麥奶配玫瑰寒天軟雪糕等配搭，各有特色。

奢華體驗

高級酒店的服務和美食，令人流連忘返。灣仔五星級酒店因應5周年，網上商店會推出一系列優惠、餐飲禮券、水療體驗、住宿和餐飲套票，當中包括8折法國餐廳兩人四道菜餐單連香檳、67折至6折歎大堂酒廊兩人二道菜晚餐連香檳，2間米芝蓮二星的法國餐廳和中菜廳大廚，以及酒店餅房行政總廚合作推出限定的八手晚宴，中法合璧令人期待。酒吧即日至5月31日有特色雞尾酒和朱古力品酩體驗，4月11日前預訂「五週年精緻體驗」住宿，可享二人早餐、限量版泰迪熊1隻、特別迎賓美點，以及在大堂酒廊享用二人佐酒小食精選連2小時限暢飲，節目夠晒豐富。