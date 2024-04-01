姜濤為Jeremy發火解畫　Stanley大踢爆：佢打麻雀就會咁！

人氣男團MIRROR人氣王姜濤與隊友邱士縉（Stanley）今日（1日）到銅鑼灣為電影《12怪盜》進行謝票，全院爆滿，二人進場前有工作人員宣布電影票房已突破1,200萬，粉絲大為雀躍。

二人進場時粉絲即爆出尖叫，他們先向粉絲揮手打招呼問候，Stanley説：「大家走咗咁多場攰唔攰呀？」粉絲們隨即回答「唔攰」，又一起大叫「恭喜《12怪盜》衝破1,200萬！」隨後進行問答環節，有粉絲問二人若《12》拍續集會想偷甚麼、最想與哪位搭檔？姜濤在Stanley慫恿下回答：「偷大家嘅心！」冧爆粉絲，至於Stanley則笑言想不到偷甚麼，姜濤即提水説：「偷偷喜歡你！」再次冧爆粉絲，二人又指最想與對方搭檔。有粉絲問他們若現實生活中可擁有電影中的技能，想用自己甚麼技能作交換？有粉絲建議姜濤可以他「彈額頭」絕技交換，姜濤説：「都可以嘅，唔好再違禍人間。」至於Stanley則笑謂：「我係絕對唔會用我依家嘅技能交換嗰個技能，哈哈！因為日常生活用唔到嘛。」

離場前二人先向粉絲派發親筆簽名海報及影大合照，又一起叫口號：「《12怪盜》票房衝破1200！」姜濤則高興説：「What a beautiful day!」問Stanley若票房衝破2,000萬可會考慮除衫？他笑謂：「太便宜啦！」

提到早前二人與隊友李駿傑（Jeremy）謝票後於停車場被「私追」粉絲包圍，Jeremy更激罕地爆Seed怒吼：「可唔可以讓番條路！」姜濤表示因現場環境擠迫，加上有車輛行駛，Jeremy因擔心粉絲才會如此激動，他笑謂：「佢私下都係咁……講笑，佢好少咁樣，佢擔心大家安全。」Stanley説：「佢見到危險，因為大家衝埋去架車度，架車被撞歪倒後鏡，佢擔心大家撠倒，驚大家整親。」問到是否未見過對方如此激動？Stanley即搞笑說：「梗係見過啦！打麻雀就會咁㗎喇！」