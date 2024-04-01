No Stress Two　海上超跑　AI護航

近期聊天機械人的神通廣大，讓很多人嘖嘖稱奇，也對人工智能（AI）進一步融入我們的生活充滿期待。像今次介紹的特色遊艇「No Stress Two」，不僅擁有媲美超級跑車的動感船體，更運用了AI技術輔助巡航，讓船主可在零壓力下，體驗海上馳騁的快感。

造型時尚

近年意大利船廠Rossinavi致力開發可持續發展的混合動力豪華遊艇，並着眼於人工智能的應用，售價逾3億港元的「No Stress Two」，正是該廠生產的第一艘結合AI技術輔助巡航的混合動力遊艇。

先從外觀說起，「No Stress Two」長49.9米，銀色船體和上層建築均以鋁材建造，造型時尚，頂部有一個後掠雷達拱架和巨大雷達罩，船身有多條帶有張力的長曲線，配合長長的黑玻璃窗戶，看似行駛中產生的虛影，設計極具動感。內部裝修延續船身設計風格，以灰調為主，簡潔明亮。除了有5間套房外，船上設施應有盡有，最特別是位於船尾的海灘俱樂部，寬度接近9米，活動空間廣闊，更設有一個DJ台，可按需要變身Disco舞廳。

性能卓越

性能方面，「No Stress Two」採用快速排水型船體，配備混合動力系統，當中兩台柴油發動機用於加速，兩台電動發動機則用於靜音和環保航行，而最大賣點在於運用人工智能技術，以達致更高效的巡航：其一是備有5種巡航模式可選，以滿足不同場景的需要；其二是能夠檢測電池組，使其保持最佳的充電水平；其三是船員可通過與AI對話，使各項操作過程能減低對環境的影響。

規格表

長度：49.9米

寬度：8.95米

吃水深度：2.15米

總噸位：498GT

巡航速度：15節

最高航速：約20節