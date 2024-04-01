本日日本：《名偵探柯南》雪糕　送獨家產品

美國著名雪糕連鎖店Baskin-Robbins（常被譯稱為31 Ice Cream）在日本開設的分店喜歡和不同動畫角色搞聯乘，最近與《名偵探柯南》首度合作，趁着劇場版《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》即將上映，即日至5月8日推出聯名口味雪糕。焦點有以江戶川柯南為靈感的「乳酪藍莓雪糕」，將藍色藍莓口味雪葩和白色乳酪口味冰淇淋與領結狀紅色冰糖（Pop Rock Candy）混合在一起，表現出柯南的裝扮，十分有Feel。

另外，活動期間內只要購買雙球雪糕就會以期間限定的柯南杯盛載，有「柯南與怪盜基德」、「工藤新一、毛利蘭加服部平次、遠山和葉」以及「人氣角色大集合」三款，雪糕口味眾多，加上要揀杯的圖案，真令人選擇困難呢！與此同時，不可錯過的還有「怪盜基德珠寶新地」，任選兩球細雪糕就為你添上滿滿的忌廉及朱古力片，並以印上閃亮大鑽石圖案的朱古力做裝飾，放在附送的怪盜基德膠立架上，最啱「打卡先食」！如果與朋友分享的話，推薦9杯裝雪糕盒，你可以選擇9種喜歡的冰淇淋口味，並以原創圖案的杯子和盒子盛載，還會附送獨家的A4手提袋，好吸引呢！