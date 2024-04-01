輕薄中階新機　攝力有幾勁？

Huawei手機出名「遙遙領先」，新機nova 12s定位中階，拍攝功能卻領先不少對手。配備6,000萬像素超廣角前置鏡頭、5,000萬像素超感知主鏡頭及800萬像素超廣角微距鏡頭，支援100度自拍、4K短片錄影及2cm微距拍攝。另外搭載XD Portrait人像引擎，可美化面部細節及加強人像膚色與環境的相適應性。

機身厚度僅6.88mm，重量只有168g。柔性OLED屏幕達6.7吋，屏佔比高達93.4%，支援1,440Hz PWM調光、全域P3色域及AI HDR高動態範圍顯示，睇片畫面又大又靚。內置4,500mAh電池支援66W充電技術，僅15分鐘即可充電至60%。核心部分用S778G處理器、8GB RAM及256GB ROM，只能行4G兼略嫌容量不足。

同期加映：摺屏波子駕到

最近HONOR發表了首個跟PORSCHE DESIGN聯乘的摺屏手機Magic V2 RSR，用上保時捷911的瑪瑙灰色作主調，隨附明線真皮手機背蓋、66W車充、觸控筆及精美包裝。內外雙屏均支援120Hz LTPO及90%以上屏佔比，並搭載5,000萬像素三鏡頭系統及5,000mAh青海湖雙電池。