炎明熹身體不適頂硬上　 與許冠傑合唱圓夢

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）為許冠傑（Sam）於紅館舉行的個唱尾場任嘉賓，Sam在介紹Gigi出場時說：「有一位女歌手我非常欣賞，她是聲夢小天后，人見人愛、又Sweet又靚。今晚我會和她合唱，雖然她今天有點不舒服，但她依然來到紅館和大家見面，大家可以給她點掌聲嗎？她就是Gigi—炎明熹！」於全場觀眾掌聲歡迎下，Gigi登上舞台，她表示：「由昨天（30日）開始就感到身體不舒服。」Sam聞言後說：「本來今晚預計和你合唱多一首歌，不如照試試一起唱，可以嗎？這首歌是《心裡日記》。」之後於Sam的結他伴奏下與Gigi合唱，演出完便問觀眾有關Gigi的表現，現場隨即傳來熱烈掌聲，氹得伊人開心不已。

Gigi演出後表示榮幸參與Sam的演唱會：「我覺得非常緊張，可以和一位如此殿堂級的歌手合作，還要是在紅館。但經過多天相處，我發覺Sam哥是一個很溫柔的人，就變得沒有那麼緊張了。剛剛上台時，雖然狀態不是太好，但可以和Sam哥合唱兩首歌已經非常滿足，足夠令我好好回憶今晚的畫面。」更指其實心裏有很多說話想與Sam說，但台上卻沒有充豁時間：「雖然我是『說話有限公司』，但我也很想向他表達對他的敬仰之情。不過我相信他也是很多人的敬仰對象，我希望可以向他多多學習。」

於同晚的另一位嘉賓黃妍則說：「我參與了兩部分，第一部分是在《紫信箋》負責獨白，另一部分便是合唱《無敵是愛》。真的很開心，一開始以為自己不會緊張，但上到台上便發覺自己很緊張，《紫信箋》那部分舞台上有很多泡泡，感覺很浪漫。而在唱《無敵是愛》時，Sam哥拖着我在紅館繞場兩周。在綵排時，我已經覺得很開心、很好玩，因為未試過一邊唱歌，一邊很輕鬆地繞紅館一周。」至於首晚任嘉賓的龍婷，就表示去年只是台下觀眾，沒料今年竟然可以和Sam在上台唱歌，更指為了演出的服飾漏夜改衫。