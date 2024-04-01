Edan阿Dee謝票扮保安　制服着得好舒服

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）與ERROR成員何啟華（Dee）今日（1日）到沙田為電影《12怪盜》進行謝票，適逢愚人節，二人頭戴Cap帽、穿上保安人員制服，混進一眾保安當中一同進場，直至司儀揭盅大家才發現，相當驚喜！愛玩之人Edan笑指有很多人關心他會於愚人節搞甚麼花樣？昨晚靈機一觸想起扮保安人員，加上知道今日跟「好玩得」的Dee來謝票，故立即聯絡對方，又指着制服説：「一生人一次，套衫好舒服。」司儀問Dee可會擔心被作弄？他笑謂：「唔怕，我經常俾人呃，信咗人先，佢諗到好橋！」

談到電影票房突破1,200萬，Edan說：「多謝大家，無論我哋出啲乜嘢作品都咁支持，連日嚟謝票都感覺到大家對我哋嘅愛，我哋會努力做多啲好嘅作品。」Dee隨即向對方大派高帽，叫大家要多多支持對方新歌MV《油麻地莎士比亞》，Edan亦禮尚往來，推介ERROR成員郭嘉駿（193）新歌：「油麻地有個《B出口》有193，重點係Dee哥係MV導演。」

於提問環節，有粉絲問ERROR於電影中有甚麼技能？Dee笑謂：「我哋擺明係冇技能，所以我哋一直匿喺個貨櫃入邊。」Edan即笑指Dee哥不同，因4子只有他要來謝票。有粉絲問若《12怪盜》加上ERROR 4子一起去偷竊應如何分工？Edan笑言編劇應該會寫4子來搞事：「Dee哥可以好似Ian角色咁做策劃，193太高太顯眼啦，唔好出現，好奇可以負責追，佢跑得咁快。」Dee即接力説：「肥仔負責食晒我哋啲廚餘！」

二人離開前向粉絲送上簽名海報及大合照，Edan更得意表示剛才穿上保安制服護送隊友柳應廷（Jer）時，竟未有任何人發覺二人存在，對自己的喬裝相當滿意。提到有網友指他胞妹「小如豬」呂蕙如減肥成功後，與日本女星橋本環奈十分相似，Edan説：「喺我心目中阿妹永遠都係咁靚。」