福祿壽訓練學院︱葉泓聲扮羅志祥跳電臀舞　慨嘆娛圈好殘酷

藝人王祖藍、李思捷、陳懿德、郭珮文等主持的無綫扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》昨晚（31日）首播，首集共有24位入圍者出場，導師憑綽號盲選學員入組，餘下26位入圍者將會在第2集出場。

首集現身的參賽者中包括有2014年以「天堂鳥」三人男子組合出道的葉泓聲（Gordon），但自從組合2021年解散後，他一直鮮有機會再踏舞台，作為跳唱歌手Gordon視羅志祥（小豬）為其中一個奮鬥目標，故今次參賽選擇模仿小豬跳舞及做出小豬招牌「電臀」動作打響頭炮。

表演時Gordon無論外形及舞姿均還原度極高，一招騰空飛躍令人眼前一亮，加上表演前舞台螢幕亮出的一句深情自白：「娛樂圈是很殘酷的，當你一被否定的時候，可能就會跌到谷底，是跳舞讓我找回自己」。表演後Gordon感性說：「呢幾年天堂鳥暫停咗之後，就冇好多機會。頭先嘅片頭都係我心聲，娛樂圈係好殘酷，真係一被否定就可能冇人會記得你，可能觀眾都唔認得我係天堂鳥，我希望可以藉住呢個表演機會，去話畀大家聽我真係好鍾意舞台，好鍾意表演、好鍾意跳舞，扮嘢都得架。」思捷聞言大表感動：「呢啲就係真正嘅藝人，多謝你！」

Gordon之後感性接受製作組訪問謂：「就算我唔做藝人，我都希望有機會返去做Dancer，因為我真係好鍾意喺舞台表演畀大家睇，要放棄係好難，講就容易，但真係要放棄根本上係冇乜可能，好難拉得走我。」

除了Gordon，另外兩位Top Student分別為扮演郭富城的彭建豪，以及扮演張國榮的趙亮昭，前者一出場即甚有舞王郭富城影子，聲線像真之餘亦甚有舞台王者風範，還搞笑地扮「如廁中的郭富城」，引爆全場掌聲。

至於趙亮昭還原度值得商榷，但搞笑工夫一流，自備大風扇為頭髮營造飄逸效果的他，為了自製「變段」風速，不斷瘋狂來回上落舞台較風速掣，令到整個表演「忙到甩轆」，加上天生自帶喜感顏值，為現場觀眾帶來不少歡樂。