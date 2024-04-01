Anson Lo出埠巡唱大嘆似Long D　Frankie與林明禎鬥戲喪NG

人氣男團MIRROR盧瀚霆（Anson Lo）和陳瑞輝（Frankie），今晚（1日）到旺角為電影《12怪盜》進行謝票。活動司儀宣布電影票房已破1,500萬，現場粉絲即爆出尖叫。Anson Lo感謝各粉絲出席每場謝票，笑言每場謝票場都像一個小型Fans Meeting一樣：「你哋甚至會帶埋屋企人同朋友，叫佢哋幫忙影相，場面好溫馨，見到你哋真喺好開心。」

現場有觀眾提問Frankie在與林明禎做對手戲時NG了多少次？Frankie回答NG了一、兩次：「因為頭一次實在太緊張，導演畀嘅指示又唔喺好收到，所以之後要跟番指示嚟多一Take。」另外，有觀眾問到「十二怪盜」如果以深海或盜墓為背景，認為會有甚麼技能以及解鎖甚麼成就？Frankie回答因為通常這些場景都會有洪水猛獸，所以他可以保留電影中第六感的技能。Anson Lo則指如果是盜墓為背景就要繼續保持敏捷的身手，令他可以打擊怪獸以及方便攀山涉水，又指會偷墓地裏的古董和金銀珠寶，而如果以深海為背景的話，他就笑言深海沒有他最害怕的金魚：「當然啦，見到鯊魚都會驚，但唔會好似見到金魚咁，我見到金魚真喺會freak out。」又透露自己養過小丑魚，稱自己以前是養魚專家，有養過海星、海馬和水母，又提到自己不怕曬黑，因為皮膚很快會白回來，又笑言柳應廷（Jer）在電影中的變裝技能，能夠變成鯊魚用於深海範圍，更有觀眾提議Jer可以變成美人魚。

提到MIRROR全員即將收拾行李繼續舉辦巡迴演唱會，Anson Lo透露今次不會再攜同家人，又言要3星期後才能再見到大家，有Long D感覺，問到Anson Lo與導演杜琪峰拍戲辛不辛苦？他說：「有少少壓力，但暫時完全唔辛苦。」，而Frankie則指會帶備兩個行李箱。