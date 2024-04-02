星玄｜天蠍女林依晨濾鏡開太大遭嫌棄　震驚網民：兩個人嚟？

今日係4月2日農曆二月廿四，幸運星係天蠍座，幸運指數排第一，事業發展可以更上一層樓。天蠍座嘅台灣女神林依晨，夥拍許瑋甯主演嘅劇集《不夠善良的我們》喺4月6日首播，故事主要圍繞佢哋同賀軍翔，糾纏咗12年嘅3人關係，據講今次依晨唔只挑戰高難度題材，而且有多場床戲，戲中仲有一名9歲大嘅囝囝，「露台抽煙」嘅劇照亦都流出，完全搣甩過往嘅清純形象，令唔少劇迷覺得驚訝。

除咗拍劇之外，素來有「零負評女神」之稱嘅依晨，早前開設內地社交平台帳號，唔知係咪未習慣，抑或有意開濾鏡，但因為濾鏡太強，搞到佢原本標誌性嘅圓臉完全修改，變成「小蛇精」，嚇到成班網民留言大問：「你真係林依晨？」、「你同依晨完全係兩個人嚟！」依晨隨後都有發文解釋，因為拍片當日冇化妝，所以就用咗美顏。

至於最旺生肖係牛，你哋桃花夠旺，好啱同伴侶享受二人世界。肖牛嘅歌王張學友同老婆羅美薇結婚接近30年，一直都咁恩愛，近年學友展開60+世界巡迴演唱會，又唱又跳仲出埋招牌一字馬，演出大獲好評，學友不如完成巡唱之後，就帶老婆四周圍玩，好好享受吓二人世界。