【是日通勝】

農曆二月廿四

甲辰年 丁卯月 丙申日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、掃舍、出行

忌：交易、安床、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：35、04、42

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：財運跌，做人不能太自私，要多為人設想。

金牛座：敢冒險才能抓住機會，畏首畏尾難望成功。

雙子座：手頭緊絀，節省開支已是刻不容緩的任務。

巨蟹座：投資忌獨斷獨行，貿然下注隨時賠本收場。

獅子座：頭腦精明，把精力放在工作上，易獲佳績。

處女座：事業運差，溝通問題可影響大局，必須正視。

天秤座：錢是賺來用的，買東西獎勵自己才有動力！

天蠍座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

人馬座：讓急速的生活節奏慢下來，可帶來好心情。

山羊座：事業運強，財運佳，但感情上出現小風波。

水瓶座：運勢提升，求職者易找到自己喜歡的工作。

雙魚座：收入穩定，經濟狀況不錯，生活滿意度提升。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）虎 心情差

鼠：有望發揮自身才能，獲認可機會甚大。

牛：桃花旺，很適合跟伴侶享受二人世界。

虎：是日沖煞，情緒不穩，需要朋友開解。

兔：財運差，做生意者最蝕底，難有斬獲。

龍：健康運稍遜，要注意休息，切忌過勞。

蛇：財運不錯，有投資眼光，可小試牛刀。

馬：多關心朋友，人品受讚許，好事自然來。

羊：滿招損，謙受益，被人稱讚勿得意忘形。

猴：得財有難度，宜勒緊褲帶，節約開支。

雞：工作運一般，宜做好本分，不可偷懶。

狗：心態正面，工作踏實，易獲上司讚賞。

豬：做事有計劃，可望在職場中脫穎而出。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

六親

在命理八字中論六親，六親者即父母、兄弟姊妹、妻子丈夫、子女。在宮位上，年柱代表祖父母輩，月柱代表兄弟父母，日干代表自己，日支為夫妻宮，時柱代表子女。一般而言，喜年柱生月柱、月柱生日柱、日柱生時柱，即年柱為官殺星生月柱為印星，印星生日干，男士則喜日支為財星，女士則日支為官星或財星，女士時柱為食傷星，男士時柱為官殺星。

至於五行上，六親之演繹，不論男女日干如何，正印星代表母親，偏財星為父親，女士以正官星代表丈夫，食傷星代表子女，男士則以正財星代表妻子，官殺星代表子女。有一部分玄學家並不認同官殺星為子女，認為皆以食傷星為子女，因同是洩我之物而生之故，不論男女皆以肩劫星為兄弟姊妹。

以上之論述或許不夠全面，今再從六神星再分析之：正官星在男命代表女兒，女命代表丈夫；七殺星男命為兒子，女命代表情夫；正財星男命代表妻子；偏財星男女命皆為父親，男命亦代表情婦；正印星男女命皆為母親；偏印星男女命皆為庶母；傷官星女命代表兒子；食神星女命代表女兒；劫財星男命代表姐妹，女命代表兄弟；比肩星男命代表兄弟，女命代表姐妹。