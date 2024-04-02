易烊千璽《狂野》搶閘　搭檔舒淇攻國際

內地名導張藝謀多套作品都欽點易烊千璽坐鎮男一，但大導初嘗拍劇不容有失，在選角及故事上一直謹慎為先，以致遲遲開拍不成。易烊千璽亦不能白白等待，已投入新的拍攝工作與舒淇第二度合作，今次拍攝科幻新片挑戰仿生人角色，力圖衝出國際市場。

導演張藝謀近年開拍的電影口碑及票房只屬一般，他轉投拍電視劇，去年4月宣布會首次開拍網劇《英雄聯盟》，講明要年輕又酷又帥的男主角擔大旗，當時有指他已出手力邀「00後票房一哥」易烊千璽主演，而女主角先後傳出是迪麗熱巴及趙露思。不過，《英》劇一拖再拖，未有落實人選及開拍日期，現時更被指計劃擱置。

熱巴換拍檔開新劇

甚有市場價值的迪麗熱巴及易烊千璽當然不會白等，現時已各自開拍新劇及電影。易烊千璽夥拍女神舒淇開拍新科幻、懸疑片《狂野時代》，今次是兩人多年前在《痛打自己的告密者》後再度合作，片中易烊千璽飾演仿生人，甚有挑戰性。據外媒報道，法國電影ARTE委員會舉行會議後決定參與《狂》片，故網民力撐易烊千璽衝出國際！這部超現實主義科幻片自從官宣後備受關注，內容講述在近未來，一個女人在一場手術中沉睡，發現自己的意識之中存在着一具仿生人的殘骸，於是她用離奇的方式將其復活，隨着仿生人的感官逐漸甦醒，他們一起墮入人類的意識之海，同片其他演員包括好戲之人張譯、董子健及趙又廷等。

至於迪麗熱巴一直被指跟趙露思爭拍《英》劇，現時項目傳出擱置，熱巴即與男星陳星旭開拍新劇《梟起青壤》。劇集日前在寧波正式開機，之前爆出原本由男星陳哲遠當男主角，惟遭熱巴的粉絲抵制，要求換男主角，現時改為與高大靚仔的陳星旭搭檔，網民大讚兩位主角外形合襯，甚有CP感。

另外，張藝謀即將開拍的新劇《主角》一直銳意找易烊千璽擔正男一，之前傳出趙麗穎、周迅及楊紫為女主角之位爭崩頭，現時趙麗穎被看高一線，因為她在張藝謀的電影《第二十條》獲對方激讚，而且她之前參與電影活動時正正坐在電影公司老闆于冬及陳建斌身旁，而張藝謀與陳建斌在後台密密斟，故網民推斷趙麗穎會成為首個「劇界謀女郎」。

范丞丞唔憂失Job 變髮做導師

范冰冰的胞弟范丞丞工作忙個不停，之前有傳易烊千璽覺得《英雄聯盟》角色人設不好而拒拍，並指由范丞丞頂上。雖然現時劇集傳擱置，但范丞丞亦不愁工作，皆因瓣瓣掂的他單是代言工作已有十多個，去年接的商演更超過30個。

向來搞笑生鬼的他，更是內地綜藝節目搶手貨，除了在《奔跑吧》獲網民大讚表現出色外，最近又為內地饒舌音樂節目《中國新說唱2024》擔任導師，其他導師陣容包括熱狗、張震嶽及大張偉等，范丞丞日前就以一頭銀白色挑染髮型現身無錫為節目進行首次錄影。有網民質疑范丞丞為何有資格成為導師，有粉絲即撲出來為他抱不平：「本來就是Rap出道啊！Rapper強勢回歸不好嗎？他要是實力不行，為甚麼請他！」

劉浩存嚴守「禁戀令」

「謀女郎」劉浩存之前在劇集《脫軌》的演技大獲好評，她與影后惠英紅主演的電影《燦爛的她》近日上映，公映兩天的票房已突破3,000萬元人民幣（約3,300萬港元），現時總票房近億元。惠英紅與劉浩存片中的對手戲催淚動人，劉浩存作為新生代演員，演戲甚有天賦，連惠英紅都睇好她終有一日會成為影后！而劉浩存曾答應張藝謀不拍拖，專心事業，至今已有5年沒談戀愛。