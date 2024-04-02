蕭正楠背妻偷食賴慰玲先爆於心不忍：佢好天真

藝人蕭正楠、吳若希、賴慰玲和朱敏瀚等人今日（1日）出席由他們主演的無綫劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》煞科宴，吳若希的老公和一對子女亦有現身支持。蕭正楠笑言要接拍劇中的角色是需要十分大的勇氣，因為劇中的他會背着飾演太太的吳若希，與賴慰玲出軌，與現實中的蕭正楠人格完全相反，所以在拍攝的時候，會有點不舒服，尤其讀對白時，竟然要對着自己劇中天真的太太說謊，令他於心不忍。蕭正楠亦大讚吳若希是一位很有反應的演員，現場給予自己好多支持：「佢嗰啲NG同笑聲，喺我嘅動力來源。」吳若希更透露蕭正楠初初讀劇本時，會大罵角色是渣男。

問到蕭正楠現實中會否對太太黃翠如說謊？蕭正楠稱和太太沒有秘密，亦不需要特別向對方說明什麼：「因為我哋係最好嘅朋友。」又言夫妻之間信任是十分重要，指如果出現猜疑就會成為婚姻中的污點。

提到吳若希與老公的相處，她就笑言現實中老公只是她生活的一部份，並非全部：「我拍拖嘅時候會好仰慕佢，但結咗婚之後發現佢好似小朋友，依家已經冇拍拖嘅感覺。」又指老公非常愛黏着她，更不時會呷兒子的醋，笑指每次她親吻兒子的時候，老公也會要她親親，同時吳若希也坦然承認會出現忽略老公的情況，故這晚帶同老公出席宴會，在旁的蕭正楠聞言後，取笑說：「你好似遛狗咁。」

同場賴慰玲透露因身高問題，在拍戲期間，她要長期穿着六吋高的高跟鞋，以配合劇組演員的身高：「吳若希真喺好高，有170。」又指雖然拍戲要穿着高跟鞋，但是並沒有攰的感覺，笑言穿高跟鞋對她來說沒有難度。問到劇集中飾演小三會有難度？她說：「我唔會將自己當喺小三，我會將自己當大婆咁演，因為劇入面我同蕭正楠係認識先。」