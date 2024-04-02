黃明志愚人節扮死宣傳新片捱轟　發死人財負評如潮

馬來西亞鬼才歌手黃明志喺尋日愚人節（4月1日）這一天宣布「死訊」，更是舉辦「告別式」，其父母、弟弟等多位親友去到現場，但由於官方一直沒有正面回應，令外界無法確認係咪愚人節開玩笑，引起各方高度關注。隨後黃明志今日（2日）凌晨終於發文回應，證實今次只係一場「生前告別式」，但強調：「雖然這個活動選在愚人節，但我們不是開玩笑的。」順勢宣布即將推出「生前告別式紀錄片」，宣傳效益收到晒！

黃明志發文表示：「在這短短的一天裏，感觸很深，看到真正關心我的人，也看到許多落井下石的人。我覺得幸運的是，我還能夠看到自己的喪禮，體驗別人體驗不到的事情。人生走到最後的體悟，就是無論你做的再怎麼了不起的事，成為再偉大的人，最後還是一樣會死。我們不必討好任何人，只要勇敢去做對的事，對得起自己的使命就足夠了。」

黃明志亦提到過去一年身體出現警號，多次出入醫院急診：「加上身邊有許多朋友、陪了我13年的寵物，以及許多名人都離開了我們……讓我們都感到措手不及。這也讓我意識到了『生前規劃』的重要性。因此我寫了一首歌曲，拍攝了MV，也計劃了要辦一場生前告別式，並計劃把它拍成一個紀錄片，目的就是想要把『生前規劃』這件事分享給社會大眾。」再次宣傳自己有新歌及MV即將推出。

佢解釋揀4月1日舉辦呢個「喪禮」，係因為4月1日係愚人節，4月4日就係清明節，佢希望大家能以比較輕鬆的心情來看待這個活動，排開所謂的「華人禁忌」，勇敢地面對生命、死亡，好好規劃自己嘅生前計劃：「不要讓活着的人為你的身後事操心和難過。這才是我們的真正目的 。」黃明志重申：「雖然這個活動選在愚人節，但我們不是開玩笑的，這是個認真，莊嚴的活動。」

言語間使命感十足，但佢一招「發死人財」成功見報，即被網友喪轟佢利用大眾同情心，做法可恥。不過黃明志就未有道歉，反而留言續指話要unfollow佢嘅都係假粉絲，要唔要都罷，因此着呢啲網友唔好再睇佢個page：「假粉們慢走不送了。」