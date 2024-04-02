Edan自爆試過寫詩追女招數：唔可以亂用

男團MIRROE成員Edan（呂爵安）推出新歌《油麻地莎士比亞》，與創作團隊製作了一個貼地而充滿港式情懷的MV，Edan這次有份參與構思MV畫面，更坦言希望日後能親自執導。

早前Edan因「興奮過度」，於社交平台「劇透」了新歌歌名，發現時已太遲，搞到全世界都被官宣更早知道，他死雞撐飯蓋謂：「其實都冇乜所謂，係命運安排先發生咗呢件事情。」今次繼續起用《E先生連環不幸事件》的音樂班底，尤其黃偉文負責填詞，歌詞講述一個中文水平很低的男生，每日都寫一首詩送給喜歡的女生，男生所寫的內容被大眾覺得奇怪兼字體核突，但其實這已是男生認識的字裏面最美的用字，歌曲想表達誠意同心意，比成品重要得多。

Edan自爆過往試過用類似方法追女仔：「求學階段試過想追一個女仔，有個好好朋友嘅中文補習阿Sir就教我每日寫篇文畀對方，佢話自己都係用呢招，用誠意打動咗女朋友，叫我都不如都試吓，咁我都每日Send Message，打篇文畀佢囉，都持續咗百幾日，但最終係失敗咗﹗黃偉文都覺得現實中真係有男仔會咁做，呢件事唔一定Work，但就好Sweet。」Edan卻補充提醒大家：「呢招唔可以亂用，有時有啲嘢冇得夾硬嚟，係真係打動緊人定係煩緊人，真係兩睇喇。」

MV中Edan變身茶餐廳外賣仔：「但我鍾意咗個藝術少少嘅女仔，於是用最唔擅長嘅方法，就係寫詩同寫字，寫得好核突好奇怪，但想用誠意去打動佢。」為了呈現充滿港式情懷的故事，MV裏設計了放滿成枱的外賣盒﹕「我仲要諗寫啲乜嘢俾佢，喺茶餐廳練習點樣喺高級餐廳向對方表白，呢啲舉動又青春又貼地。」談到今次參與構思，下次是否升呢當導演，Edan答﹕「都有咁嘅念頭，但我未必係一個可以由零開始生一舊嘢出嚟嘅人，我比較鍾意喺有條橋嘅情況下，再生啲嘢出嚟。如果有機會，希望大家從旁幫助吓我，自己MV就可以自肥試吓嘛！」