曾參演《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)和漫威(Marvel)超級英雄電影《奇異博士》(Doctor Strange)等片的55歲美國男星Michael Stuhlbarg,前日(31日)晚上行經紐約中央公園時被一名27歲的露宿者Xavier Israel用石頭襲擊受傷。

據當地警方指Michael 被襲中後頸,事後他向該名施襲者展開追逐戰,不久施襲者被途經的警員拘捕,而被襲後輕傷的Michael拒絕送院接受治療。警方指該名露宿者是無差別襲擊Michael,而他本身亦因企圖搶劫一案正假釋。