李亦喬宣布父母元朗麵檔執笠　一字一淚：我不是牛雜妹了！

「牛雜妹」李亦喬在2015年參選港姐，她因父母在元朗經營麵檔，「牛雜妹」自此響朵，可是最終她連決賽也入不到，展轉間入行開始幕前工作。

香港百業蕭條，許多食肆捱唔住執笠，李亦喬亦在社交網宣布，家人開設已20年的粉麵檔亦將結束營業。其實她在疫情期間曾接受訪問，大談家人在疫境經營麵店的苦況，至2021年粉麵店曾被入稟追討租金，她受訪時更落淚回應。

李亦喬貼出多張店內照片：「我不再是「牛雜妹」了。我們將會在2024年4月8日最後一日營業。20年前，我多了一個身份，9年前，因為這個身份，我投身了我夢寐的行業，如今的我，時而快樂、時而迷惘，回首過往，還是感恩。2024年4月1日，是愚人節，但這一個，不是玩笑，只是希望用輕鬆一點的心情告訴大家，我的這一個「家」，要休息了，我「牛雜妹」的身份，要退役了。「牛雜爸」跟「牛雜媽」要退休享受人生了。還有一個星期的時光，如果大家有空，歡迎去作最後的支持，探望一下我的爸媽，希望將來，還能有機會，為大家帶來一個「聚腳點」。謝謝多年來曾經支持過我們的每一個人。」