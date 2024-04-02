陳展鵬新劇同真僱傭兵隻揪　嚇到驚咗：手臂好似大髀咁粗！

視帝陳展鵬、視后林夏薇、馮盈盈、劉佩玥、高鈞賢、麥玲玲、梁小冰和陳家輝等昨晚（1日）齊集將軍澳電視城，出席新劇《逆天奇案 2》之「奇案再起」首播活動。首次為劇拍續集的林夏薇表示感覺新鮮，今輯於感情刻劃上更細微，歡眾更容易有共鳴：「由第一輯嘅感情線繼續延續落去，呢個情感位值得大家追落去。」她笑指拍攝期間，監製在看過回播後表示下次不如直接拍浪漫感情劇。展鵬則對能跟同一劇組人員再次合作拍續集十分高興：「拍完後聽到監製話好多幕後同事都覺得比第一輯更加好睇！」

談到拍攝難忘事？他表示今集同樣有很多動作場面，劇組更找來真正的僱傭兵參與拍攝與他對打：「係真正嘅士兵嚟，拍拍吓有啲都要返烏克蘭。（埋身真打？）都有格兩嘢，不過Ok嘅冇乜受傷。」他直言感覺新鮮，不過首次接觸對方時也被他們的外形嚇倒：「手臂好似大髀咁粗，畀佢箍住唔知會點呢？哈哈！」不過他並不擔心，因對方都接受過專業拍攝訓練，亦曾於荷里活參演過。他笑言今次最擔心是要追回第一輯的身形，未知是否婚後「幸福肥」了7、8磅，故開拍前要不停做運動及人口吃得清淡。

至於薇薇就表示當中於沙灘的一場喊戲最難忘，不過暫時要賣關子。另談到她近年創立了寶石生意，她表示正努力籌備中：「5月前會做好網站，6月會喺香港、內地、新加坡同印尼開實體店。」她希望大家能以更低成本買到自己喜歡的首飾，又表示幕前工作會繼續，同樣有經營食店的她，被問到近日港人興起北上消費對生意會否有影響？她指有危自有機，一直也會因應市場環境去調節，感恩一直得街坊支持，坦言今年會以守業為主。