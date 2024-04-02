東南亞美食　菜式豐富多樣

東南亞街頭小食固然吸引，近年亦出現很多高級餐廳，更有不少國際名廚的出現。在香港，有餐廳推出新創意菜單之餘，又請來東南名廚來港獻技，高質美味又性價比高。

加入創意元素

傳統的東南亞菜，相信大家能如數家珍，但創意的菜系又能給客人帶來驚喜。早前在尖沙咀開設的泰越餐廳融入港式元素，打造一系列創意Fusion菜，讓你由朝食到晚。港式魚片粥、艇仔粥食得多，泰式皇帝粥食過未？雞骨和豬骨熬煮清湯加泰國米煲粥，配豬腩肉、豬肉丸、半熟泰國蛋和炸米粉，飽肚又醒神。越式黃咖喱加入栗子和蓮子，口感更豐富，其他還有蟹肉雲吞麵、傳統鹽焗燒羅非魚、烤鮮鴨配酸甜椰子醬、清燉魷魚羹和泰式串燒等菜式，新舊交融，最是滿足。

美食交流

美食就是人與人之間交流的最佳橋樑，尖東五星級酒店和泰國餐廳泰國料理總廚Renu Homsombat合作，於現時至4月30日在自助餐廳供應「泰味薈萃美食節」自助餐，為客人帶來泰北的美食文化。菜式有泰式蟹肉青杧果沙律、冬蔭功、椰子雞湯、清邁咖喱麵配阿拉斯加蟹肉、腰果醬炒龍蝦和杧果糯米飯等，飽擦一頓後還可以品嘗迷你D24榴槤芝士撻、自家製榴槤雪糕和榴槤斑蘭菠蘿包等甜點，令人回味。

馬拉娘惹菜

馬來西亞有很多不同的美食，剛於旺角開業的3層馬來西亞餐廳，以娘惹菜主角，供應多款人氣菜式和多款地道小食。甲必丹檸檬葉咖喱雞帶馬拉盞鹹香和微辣，蕉葉椰漿飯是當地人最愛的街頭美食，米飯配青瓜片、江魚仔、炸花生和烚蛋拌參巴醬，再配炸雞錘、參巴魷魚、咖喱魚片或娘惹咖喱雜錦蔬菜等享用，口感豐富。蕉葉燒系列有烤魔鬼魚、鮮魷、烤蝦和蔬菜，其他還有鐵飯碗砂煲伊麵、肉骨茶、海南燒雞飯和秘製沙嗲雞串等，讓大家充分感受南洋風味。

包羅萬有

想一次過食勻東南亞？無問題。黃竹坑自助餐廳於4月2日開始推出榴槤‧斑蘭狂熱東南亞美食之旅自助餐，供應海南雞飯、馬來咖喱牛肋條、肉骨茶、水蟹粥、凍海鮮、泰式沙律、雜錦馬來沙嗲串燒和不同的地道熱葷外，還有榴槤芝士汁炸豆腐、榴槤芝士蝦、榴槤蛋白炒飯和榴槤松子魚塊等。壓軸的甜品環節，榴槤會變成泡芙、麻糬、蛋撻、湯圓糖不甩和炭竹瑞士卷等，另外有斑蘭榴槤蛋糕和斑蘭千層糕等選擇，榴槤控別錯過。

星級名廚

泰國有很多星級大廚，沙田一間新開泰國餐廳，請來當地米芝蓮推介餐廳的文師傅坐鎮，身為香港人的文師傅，對中菜和泰菜瞭如指掌，招牌菜有滷水豬手飯、碎肉魚蛋粉和泰式海南雞飯等，餐廳還有國際名廚Chef Ton聯合主理，食材和醬汁大部分來自泰國，為客人炮製融入中泰風味的菜餚。重點推介的冬蔭公，以咖啡壼加入各款材料再沖泡，味道更濃郁。羅氏蝦炒金邊粉選用泰國醬汁製作，啖啖惹味。牛肉船麵小火鍋以傳統製作加Chef Ton秘製醬汁，肉味更香。其他還有咖喱三拼、瀨尿蝦肉炒飯和名店秘方的斑蘭牛奶咖啡，選擇都相當豐富。

D24葡撻

大部分香港人熱捧榴槤美食，D24更是大受歡迎，連鎖快餐店近日推出期間限定的D24榴槤葡撻，榴槤醬和蛋漿一齊焗，滑嫩又滿足。除了單點，也可選擇禮盒袋，和朋友開心Share。