《iHeartRadio音樂獎》Beyonce牛仔造型獲獎　Taylor不忘宣傳新碟

由美國iHeart電台舉辦的年度音樂頒獎禮《iHeartRadio音樂獎》昨日於美國洛杉磯舉行，一眾名人紅星均有出席，其中近期忙於為新碟《Cowboy Carter》四出宣傳的美國樂壇大紅人Beyonce亦有出席，她獲大會頒發「改革者獎」。

Beyonce繼續以西部牛女look造型現身並由失明男歌手史提夫溫達（Stevie Wonder）手上獲獎，她表示：「今晚，你稱呼我是改革者，我會因此而感到非常感激，改革者先從一個夢想開始，之後你必須執行那個夢想，而過程或許會非常顛簸。」而她亦感激多位非裔歌手前輩包括史提夫溫達與米高積遜（Michael Jackson）等「多謝你們執行你們的夢想，令我們全部人能夠跟隨」。

除了Beyonce之外，另一美國天后Taylor Swift亦於頒獎禮上連獲3獎分別就是「年度歌手」、「年度巡唱」和今年新增的「年度流行歌手」。不過她並沒有出席頒獎禮，現場播放她的致謝片，於片段中她不忘宣傳即將推出的新大碟《The Tortured Poets Department》，她表示：「對歌迷來說，如何度過自己的時間、想去聽甚麼音樂會、想用甚麼音樂來為自己的生活配樂，完全取決於你。對於那些讓我參與這些選擇的人，我非常、非常、非常感謝。我們面前還有許多令人興奮的事。我將繼續舉行巡唱，最重要的是，我有一張名為《The Tortured Poets Department》的全新專輯，該專輯將於 4 月 19 日發行，我對此感到非常自豪。我急不及待地想與你分享。」