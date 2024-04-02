楊冪變美人魚派福利　做寵粉狂魔令粉絲喊爆

內地頂流女星楊冪出道多年演出許多人氣電視劇《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《三生三世十里桃花》等，精湛演技深受粉絲喜愛，被封為「流量女王」。昨日（1日）是她官方粉絲團成立18周年，她為給粉絲驚喜，特地化身美人魚下水拍攝影片，夢幻畫面曝光。

楊冪工作室曬出一段影片，旁白寫下：「傳說在海的深處，住著小美人魚。岸上的世界，是甚麼樣的呢？她總是這樣抬頭望。後來，她長大了，她歷經磨礪，終於成功上岸」，畫面中可見楊冪素顏身穿膚色上衣，搭配美人魚尾巴，努力游向水中有光照進的地方。

選擇以最真誠的狀態，用潛水方式呈現一路走來的不容易：「魚尾拍過光漏進來的地方，上岸吧，去該去的地方。站在岸上，她擁有了自由，走向更廣闊的世界」，楊冪向一直以來支持自己的粉絲，正能量送上鼓勵祝福：「生日快樂，彼此約定，向光而行。」

誠意十足的舉動，立刻以「楊冪好用心」、「楊冪美人魚表白」關鍵字衝上熱搜，引發大批粉絲感動留言：「她真的浪浪漫到極致，竟然為粉絲換上美魚尾巴」、「楊冪給我們下水美人魚，我真的哭死」、「寵粉狂魔，誰能看這個視頻不哭啊，好溫柔好真誠」、「她說她不浪漫，可她為粉絲做盡了浪漫的事。」