馮盈盈誓搣甩「國民妖精」　自爆下場慘過畀人打

藝人馮盈盈與劉佩玥昨晚（1日）出席新劇《逆天奇案2》的首播活動，盈盈表示今輯因角色經歷多了，性格及造型上有所變化，笑言變得斯文了：「希望洗走上一輯嘅『國民妖精』稱號，今次要做『國民未婚妻』！」她指上一輯角色與林夏薇是為情敵，不過今次就要回來跟對方認錯並修補關係，問到會否有被掌摑鏡頭？她笑謂：「仲慘過畀人打！今次係我從影以嚟喊得最多嘅一套劇。」劉佩玥即表示盈盈為劇更喊至眼腫，至於角色於上一輯已身亡的她，指今輯會以另一身份現身，與上一輯飾演他丈夫的張頴康同樣有對手戲，指自己有很多動作場面，但笑指並非愛情動作戲：「係搞笑詼諧，不過都有認真場口，今次都多情感戲，喺法庭嗰場揭開自己身世之謎最難忘，不過唔可以講太多住，大家留意吓。」

另提到馮盈盈趁住愚人節，於社交網分享自己的唱歌片段，她搞笑指要做好準備，若開拍《逆天奇案3》會跟監製爭取唱插曲。劉佩玥笑言駕車時剛巧發現盈盈初試啼聲的片段：「聽完成個醒晒！佢好少喺人面前唱歌，平時最多都係聽佢唱生日歌，今次仲要Po埋出嚟，佢進步咗好多！」盈盈聞言即笑指感恩於愚人節收到如此祝福，又笑言有望獲「飛躍進步獎」，她説：「有網友話聽完之後都係覺得我做主持好啲，哈哈！（受打擊？）我最驚係打擊謝東閔同佢間唱歌學校，因為我係喺佢度學唱歌。（係咪不成功不收費？）我真係未交學費，睇嚟要加鐘繼續學喇。」