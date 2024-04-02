朱軒洋出軌攬啜大5歲辣妹歌手　正印開火：我男友在你身上嗎？

台灣上位小鮮肉演員朱軒洋近年成為男神，以黑實外形及實力演技拎過金馬獎「最佳男配角」。24歲嘅佢同網紅女友Cindy拍拖5年，點知今日（2日）佢被台媒公開公園偷食片，原來佢趁女友飛韓國工作時，出軌有「鄉民女神」之稱嘅29歲歌手吳卓源（Julia），兩人仲未拍低肢體交纏，攬腰、面貼面、愛撫等親密動作，最後仲隔住口罩擁吻，消息震驚台灣。

正印Cindy喺消息傳出後，即到吳卓源社群留言區寸爆對方：「那我的男友在你身上嗎？」令事件鬧得更加沸沸揚揚。而Cindy喺前1日晚亦已經開始連發限時動態，首先Post照附帶一句「總是學不會」，又有「哭哭」表情影片，以及「哈」都似係針對此事作出回應。

隨後朱軒洋經理人回應稱：「工作很努力，感情太年輕處理不好。」間接承認劈腿事實。吳卓源則透過經理人回覆稱自己都係「受害者」：「Julia與朱先生因工作結緣，在被告知他本人已分手，雙方才會往前一步相處。目前情況，對她來說非常錯愕非常受傷，之後面對感情上會更小心謹慎。」點知正印Cindy繼續咬住唔放，截出新聞上吳卓源嘅回應，且寫下：「你確定？」再次正面交戰，似乎暗指對方「知三當三」。