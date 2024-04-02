柯煒林自爆最重183磅　全靠一件事肥仔變肌男

藝人柯煒林（Will）、張蔓姿（Gigi）與歸綽嶢（Nancy）今日（2日）現身香港仔，跟一眾欖球愛好者一起參與訓練營，學習基本欖球玩法。Will表示中學體育課時亦曾試過玩欖球，不過只是很初步，指今次接觸過後很大興趣想再玩，他説：「依家想做運動嘅心態比以前大好多，中學嗰陣係一個肥仔，最重試過183磅，因為嗰陣會考壓力大，要以食嘢減壓。」他笑言現時仍維持這壞習慣，工作遇上壓力時會以零食及杯麵減壓，不過有恆常做運動保持身形，會做Gym及打冰上曲棍球，透露拍完ViuTV劇《冰場火花》後，結識了一班愛好者並組隊參賽，更成功於業餘聯賽中奪冠，但笑指自己仍未開齋入球：「打冰曲令我有一種返到中學時代嘅感覺，成班人一齊去打波，打完一齊去食飯。」談到工作，他透露近期分別有電影及劇集洽談中，但仍未落實，亦希望趁這空檔多看電影及書籍，因上年分別拍攝了3套電影及3套電視劇，是時候給自己回氣及增值一下。

至於Gigi及Nancy就表示是首次接觸欖球運動，Gigi指平日多以做Gym及跳舞保持運動量，Nancy則以做瑜伽為主。談到工作，Gigi表示剛到台灣一星期，為新歌《過電》自導自演拍MV，問到是否與男生過電？她笑指是跟所有聽眾過電，自己亦並非首次執導，之前也替同公司的陳蕾及洪嘉豪執導過MV，身旁的Nancy即表示要找Gigi替她的新歌MV執導，新歌預計5月面世，是時候預約時間：「係一首快歌，講春天萌生嘅愛情。（跳唱？）要度下先，跳舞係弱項，哈哈！」