台灣#MeToo︱大牙為告黑人患重度抑鬱　爆喊認曾有輕生念頭

台灣前黑澀會成員大牙（周宜霈）去年6月指控曾遭前老闆陳建州（黑人）性騷擾。事後遭黑人告妨害名譽，官司結果大牙已獲不起訴。大牙今日（2日）在台灣出席記者會，提到去年事發後也到香港備案，她指香港部分已經啟動調查。提告黑人性騷擾，但還在調查階段不能說太多，至今官司花費已破百萬台幣。

大牙承認遭黑人提告期間，罹患嚴重抑鬱症，身高168厘米的她瘦到只剩下48公斤，甚至會有想要結束生命的想法，她表示：「因為那時候一直在想說我訴訟輸了怎麼辦，我可能要做賠償的動作，還要被冤枉我在說謊，我在想是不是要找一個地方結束生命。」語畢即激動落淚。

由於陷入了#Metoo風波，她的工作完全煞停，當時剛買預售屋令她有房貸壓力：「我等於是先沒有收入，一邊在租房子、等交屋還有裝潢款，各個地方都在跟你要錢，我完全沒有工作，很惶恐，不知未來在哪。」事件令她的病情更加嚴重，幸好她有病識感發現自己食慾大為減退、無法快樂起來，便去看身心科，現在仍在持續看診。

她感激丈夫不離不棄：「那時候沒有提過離婚，只是覺得害了他，要跟我過這樣的生活。但現在很謝謝他。」大牙感激身邊朋友、夥伴的一路支持她到現在：「這段復原之路我走得比較快，但很多人都還在走這段復原之路。」現在官司還在繼續，幸好她的生活已漸回正軌，體重也漸漸回復到53公斤理想體重。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

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撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

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