何啟華接受挑戰除褲　揚言想執導電視劇

ERROR成員何啟華（Dee）今日現身中環譚仔雲南米線試食最新「牛脷．釀豆腐配胡椒鮮蕃茄湯米線」，原來Dee是雲南仔，父母都是雲南人，笑言自己有米線DNA，嗜辣的他，讚新口味中西合璧，就像ERROR一樣多樣化，原本對苦瓜不感興趣，亦試飲苦瓜味特飲。他自爆近日遷出獨居，變「獨居老人」，因居住地方隔涉，笑言仿如住在沙漠，為了自救網上自學煮食片，卻因此增肥，但廚藝依然不濟。

提到他與MIRROR成員呂爵安（Edan）愚人節出席《12怪盜》謝票搞鬼扮保安，瞞過粉絲護送Jer離開，爆出是Edan的主意：「我就陪佢癲，點知着咗件保安衫返唔到轉頭，好好玩，我哋上保姆車之後笑唔停。」他續稱：「見到有啲粉絲好可憐，好似望夫石咁，其實我擦身而過，我上到車粉絲就知道，立即DM我。」

工作方面，正籌備6月的演唱會外，日前為郭嘉駿（193）派台作品《B出口》MV執導，他表示做導演壓力非常之大，因為對作品有要求，最開心是193感滿意，自己亦因此學識好多幕後的知識。做導演上癮？他表示自己沒有導演夢，但很喜歡創作，有個心願將來能夠拍一部電視劇，已經有幾個故事在手。為谷新歌193曾戲言若過100萬點擊要求Dee除褲數找數，Dee 答應接受挑戰：「如果下個禮拜二（9日）過100萬點擊，我就拍片除褲，然後再拍片，除埋193條褲。」